México: ¿Las pusieron para perder?

México, marzo (SEMlac).- En el Estado de México, con 125 municipios, el más poblado del país, con focos rojos en seguridad, salud, hacinamiento carcelario, baja productividad en el campo y con una población en pobreza de 49 por ciento, dos mujeres compiten por la gubernatura que se definirá en 75 días.

Se enfrentan sin agenda de género y, de acuerdo con los sondeos, una de ellas podría ganar si las tendencias de las encuestas se mantienen.

Ellas son Josefina Vásquez Mota, por el Partido Acción Nacional, ex secretaria de estado dos veces, ex diputada federal y operadora política del expresidente Felipe Calderón; y la profesora Delfina Gómez Álvarez, por el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), diputada federal con licencia y ex presidenta municipal de Texcoco, de donde es originaria.

Ninguna compite con agenda de género, no obstante que en el Estado de México entre 2006 y 2013 han sucedido 2.837 asesinatos de mujeres, superior al de una década en Ciudad Juárez, Chihuahua, según el análisis del Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. (CIDAC).

Ambas candidatas, Vázquez Mota y Gómez Álvarez, favorecidas por las encuestas, de cara a la realidad de los gobiernos locales en esta entidad con más de 16 millones de habitantes, podrían, sin embargo, tener todas las de perder.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) y sus aliados gobiernan actualmente a 11 millones 500.000 habitantes en 83 municipios, cuatro veces más que el PAN que gobierna a cerca de dos millones de habitantes, y 10 veces más que el único municipio gobernado por Morena (Movimiento Regeneración Nacional), Texcoco con 240.000 habitantes.

La izquierda, no obstante, gobierna actualmente a dos millones y 300.000 habitantes, ligeramente superior a Acción Nacional.

El examen de los municipios pintados de azul, amarillo o tricolor, indica que ninguna de las tres facciones supera a la otra en economía, control presupuestario o desarrollo.

En cambio, sí, el mapa señala que el control político lo tiene el partido gobernante, PRI, por el número de municipios y por el presupuesto.

Según CIDAC, el gobierno del Estado de México no se endeudó como otras entidades, su débito bajó el 25 por ciento.

A pesar de ello, la situación no está definida. En la encuesta más reciente, cuando se compara entre ambas candidatas, arroja que Delfina Gómez tiene un 40 por ciento de aceptación por encima de Josefina Vázquez Mota con el 35 por ciento.

A menos de tres meses de las elecciones, que se realizarán el 4 de junio, en la misma encuesta, al incluir al priista Alfredo del Mazo, éste obtiene el porcentaje más alto de aceptación, con el 29 por ciento de las preferencias, mientras que Delfina Gómez posee el 28 por ciento y Josefina Vázquez Mota, el 25 por ciento.

Óscar González Yáñez, del Partido del Trabajo, y el candidato independiente Isidro Pastor Medrano se van al cuarto y quinto lugar con cuatro y tres por ciento de las preferencias electorales, respectivamente.

Para la encuesta se utilizó el método de boleta simulada y urna. Este estudio fue solicitado por el Instituto Nacional Electoral. Si hoy fueran las elecciones del Estado de México, el candidato del PRI, Alfredo del Mazo, sería el vencedor, pero solo por un punto.

Además, 42 por ciento de los consultados afirmó que nunca votaría por el PRI, el 14 por ciento no lo haría por Morena, seguido de un 13 por ciento que no votaría por el PRD y por el PAN no votaría el ocho por ciento de la ciudadanía.

Candidatas en dificultades

Sobre Josefina Vásquez Mota pesa la acusación por falta de transparencia en el manejo de recursos. Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) señaló que recibió en dos años 1.038 millones de pesos (52 millones de dólares) para su organización que trabajaba con migrantes.

De esos recursos, dice la fuente, en un comunicado del 18 de marzo, no ha dado cuentas por 160 millones de pesos (ocho millones de dólares), y en los registros de “Juntos Podemos”, dice el MCCI, tampoco está claro cómo fue que se gastó esa organización ocho millones de dólares sólo en actividades de operación.

Sobre la maestra Delfina Gómez Álvarez se cuestiona su falta de militancia partidista. La pregunta es cómo, si nunca militó en ningún partido político, en 2012 ganó la presidencia en el Municipio de Texcoco por Morena, función que no terminó para participar en las elecciones federales intermedias, ganó y fue electa diputada federal y nuevamente solicitó licencia.

Su carrera política tiene cinco años. Su principal ocupación a sus 45 años ha sido el magisterio y en la Secretaría de Educación del Estado.



Socioeconómico

En el Estado de México hay focos rojos. Según fuentes consultadas, INEGI, Coneval, la Secretaría de Hacienda y el Sistema Nacional de Salud, la entidad está en el lugar 26 en inversión en la salud, con un gasto per cápita anual de 3.000 pesos (150 dólares).

En 2013 habría menos de un médico disponible por cada 1.000 habitantes.

En 2013 se registraron 99.003 delitos por cada 100.000 habitantes, ubicándose en el primer lugar en todo el país en inseguridad.

Probablemente por ello es que el candidato priista quien el domingo 20 de marzo, Día Internacional por la Felicidad, en el programa “Venga la Alegría”, dijo que, durante sus recorridos por la entidad, muchas mujeres le han pedido un transporte público más seguro para ellas. Y agregó: “Mi sueño es ayudar a las mujeres mexiquenses a estar mejor y más seguras cada día, ayudarlas a sentirse tranquilas en todo momento”.

La indagación para este texto no arrojó declaraciones de las candidatas sobre la condición de las mujeres, salvo que Vásquez Mota afirmó el 4 de marzo, cuando fue electa aspirante que en el Estado de México “gobernarán las mujeres”.

En justicia, a pesar de que es uno de los seis estados en los que ya opera el sistema acusatorio en todo su territorio, de acuerdo con el Reporte de Hallazgos 2014 de CIDAC relativo a las condiciones de la implementación del sistema acusatorio, el Estado de México se ubica en el lugar número 29.

Es decir, aunque opera formalmente la calidad de su operación presenta deficiencias importantes.



Economía

La entidad aporta alrededor del 9,4 por ciento al PIB nacional y su crecimiento promedio del PIB Estatal en los últimos cinco años (2009-2013) es del cuatro por ciento. Ha tenido una inversión directa en 2014 de más de 1.600 millones de dólares (el 7,5 por ciento del total nacional).

Pobreza

En la última medición, se reportó que el 49,6 por ciento de la población es pobre, de ella el 7,2 por ciento está en situación de pobreza extrema.

Lo anterior, a pesar de que, durante 2014, la entidad recibió 62.000 millones por aportaciones federales, lo que equivale a 3.698 pesos (185 dólares) por persona y de acuerdo con Hacienda, el último registro de las obligaciones financieras del estado fue de 2,4 por ciento con respecto al PIB estatal; con un crecimiento de la deuda en los últimos cinco años (2010-2015) menor al 25 por ciento.



Corrupción

De acuerdo con el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno, la entidad obtuvo una puntuación de 16,4 sólo por debajo del 17,9 de la Ciudad de México, lo que la coloca en el segundo lugar con mayor corrupción en el país.



Educación

El grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más es de 9,1, y se ubica por encima de la media nacional de 8,6 años.



Feminicidios: ¿un problema voluntariamente ignorado?

Por primera vez en la historia del país, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) emitió una alerta de género para 11 municipios del Estado de México en 2015.

Se informó que se estableció un grupo interinstitucional y multidisciplinario con perspectiva de género que da seguimiento y encargado de elaborar un informe sobre la situación de la alerta de género, el cual no se conoce.

Los municipios de la alerta, donde se buscó garantizar la seguridad de las mujeres, el cese de la violencia en su contra y realizar una revisión de toda la legislación para eliminar desigualdades fueron: Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan de Juárez, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco, Cuautitlán Izcalli y Chalco.

La Alerta se emitió porque entre 2011 y 2013 se registraron 840 homicidios de mujeres en el estado y tan sólo entre 2011 y 2012 se reportaron 1.258 mujeres desaparecidas. Como indicador de la gravedad de la situación observamos la siguiente comparación:

Ciudad Juárez 1993-2014 1.530

Estado de México 2006-2013 2.837

Por otro lado, la impunidad en este delito es alarmante: uno de cada dos feminicidios reportados entre 2005 y 2010 no ha derivado en ninguna imputación formal y, para los casos reportados entre 2011 y 2014, esta cifra es de cuatro de cada 10.

Sin embargo, el problema de inseguridad en el Estado de México no se restringe a este tipo de delitos, la incidencia delictiva es la más alta del país y aumentó de 2012 a 2013 en 64 por ciento.

Lo anterior equivale a un escenario en el cual nueve de cada 10 habitantes fueron víctimas de un delito en el año 2013, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2016.

Peor aún, la cifra negra, o el porcentaje de delitos no denunciados, es la segunda más elevada en el país y asciende a 96 por ciento. Este número de delitos no reportados, dice CIDAC, se explica en gran parte por la desconfianza de los ciudadanos hacia las instituciones y autoridades.

La suma de los elementos mencionados indica que la problemática de inseguridad en la entidad no es un fenómeno reciente, sino más bien un problema permanente que ha sido ignorado por mucho tiempo