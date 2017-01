México: Machismo impide que alcaldesa asuma funciones

Oaxaca, México, enero (SEMlac).- Irma Aguilar Raymundo, presidenta municipal de San Pedro Atoyac, municipio ubicado en la región de la Costa de Oaxaca, no ha podido ejercer sus funciones en el municipio por la negativa del síndico, quien se ha empeñado en que la presidenta renuncie.

La alcaldesa de esta comunidad del distrito de Jamiltepec expresó su cansancio y molestia, porque el machismo sigue vigente y las mujeres carecen de garantías.

“Ellos ya tienen su costumbre de eso del machismo y el hombre encargado de ese puesto es el síndico municipal Gabriel Ángel Guzmán Miguel, quien quiere subir a mi puesto. Él no me deja que yo llegue a gobernar y aconseja a todos los del cabildo a que no me hablen”, abundó.

Desde el primer momento, a Aguilar Raymundo le han pedido su renuncia. “Me piden que presente renuncia, licencia o que me vaya, es más, que pase al domicilio del síndico para que le pague mis mensualidades”, señaló.

Entrevistada por SEMlac, previo al acto de firma de un convenio de colaboración entre el Instituto Nacional de las Mujeres y el gobierno estatal, la presidenta aseguró que está en la mejor disposición de trabajar y clamó el apoyo del gobernador Alejandro Murat Hinojosa.

“Ya no quiero problema con ellos, que pongan a Gabriel Ángel (Guzmán Miguel) en su lugar, que acepte su cargo como síndico y que ya no manipule al cabildo en contra mía”, abundó.

Y es que por el cabildeo del síndico las regidoras de Educación y Hacienda ya están en contra de la alcaldesa.

E incluso, ahora que ya abrieron la cuenta bancaria del municipio y aunque le dieron acceso al despacho de la presidencia de San Pedro Atoyac, carece de las garantías para ejercer las funciones que le corresponden.

“Pido al gobernador Alejandro Murat para que el síndico reconozca su lugar porque tenemos muchos problemas y no estamos avanzando”, indicó.

La alcaldesa tiene apoyo de algunas agencias y aunque la población la eligió, en este municipio que se rige por el sistema de Partidos Políticos, no la respaldan abiertamente por temor a los hombres.

Mientras tanto, este miércoles el gobernador Alejandro Murat Hinojosa informó que una comisión de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial acudirán a esa comunidad para respaldar a la presidenta.

Aseguró que se respetará la determinación del pueblo de elegir a una mujer y ella tendrá que ejercer sus funciones. Por Zaira Hernández redaccion@semexico.org