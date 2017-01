Mujeres de Bangalore se organizan y protestan contra acoso callejero

Madrid, Esp, 16 enero 2017

El pasado 7 de enero, dos grupos de mujeres trabajadoras y estudiantes salieron a las calles de la ciudad de Bangalore (ubicada en el sur de la India) para protestar por el acoso callejero masivo que se produjo la noche de fin de año y demandar una ciudad más segura, libre de agresiones machistas.

Algunos líderes políticos, como el ministro del interior G.

Parameshwara, restaba importancia a estas agresiones argumentando que “estas cosas pasan” y criticando a las mujeres jóvenes porque, según él,

“imitan no sólo la forma de pensar sino también la forma de vestir de las mujeres occidentales”

.

Ante estas reacciones, un grupo autónomo de mujeres llamadas “Night in My Shining Armour” (“la Noche de Mi Armadura Brillante”) llamaba a que el 11 de enero las mujeres de Bangalore se volvieran a reunir y a salir para reclamar las calles en una, y desmontar así el estigma que existe sobre las mujeres que salen de sus casas después de que anochezca, en una acción que han llamado “I Will Go Out”.

Una de las organizadoras del evento declaraba que “esto es sólo el principio. Estamos planeando organizar más eventos como éste, y también tener debates públicos y marchas por los vecindarios”. Y esto lo defendía porque “el incidente de fin de año es preocupante, pero no nos choca. India tiene uno de los niveles más bajos de denuncias por agresiones sexuales.

Es necesario cambiar las mentalidades para que todas las advertencias no giren en torno a lo que las chicas pueden y no pueden hacer”.

Al mismo tiempo se han lanzado peticiones en Change.org para exigir justicia y un entorno seguro para las mujeres en Bangalore y también peticiones para exigir una disculpa pública al ministro Parameshawara por sus declaraciones.