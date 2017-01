Demandan en Sinaloa Alerta de Violencia de Género

La presidenta del Colectivo de Mujeres Activas Sinaloenses, Teresa Ochoa Guerra, llamó a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) y al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) para hacer cumplir la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y “dejar de fomentar que ésta se viole”.

En entrevista telefónica, la activista explicó que las mujeres organizadas de Sinaloa hicieron un llamado para que se declare la Alerta de Violencia de Género (AVG) en la entidad, luego de que el pasado 6 de enero venciera el plazo para cumplir con las 9 recomendaciones emitidas por el Grupo de Trabajo al Gobierno estatal, en julio de 2016.

De acuerdo con Ochoa Guerra, si el Gobierno estatal no cumple con las recomendaciones, el grupo de trabajo tiene que evaluar y definir si se decreta o no la AVG, y aunque todo hace suponer que se tiene que decretar, esto no ocurrió, por el contrario, con el cambio de Gobierno -agregó- éste hizo una solicitud a la Conavim para pedir una prórroga por 6 meses para cumplir con las recomendaciones.

La activista acusó al Gobierno anterior encabezado por el panista, Mario López Valdéz de ser omiso para cumplir las recomendaciones, al mismo tiempo advirtió que el tema de la prórroga no está previsto en el Reglamento de la Ley General.

Indicó que la solicitud de AVG fue presentada el 9 de marzo de 2016 por el Colectivo de Mujeres Activas Sinaloenses, ante la Secretaría Ejecutiva, y el 14 de marzo del mismo año, la Conavim informó a la Secretaría la admisión de la solicitud.

De acuerdo con datos del “Informe del Grupo de Trabajo conformado para atender la solicitud de AVG en los municipios de Ahome, Culiacán, Guasave, Mazatlán y Navolato”, consultado por esta agencia, la solicitud de Alerta responde al incremento en la violencia contra las mujeres y a la deficiente estructura de atención y acceso a la justicia para las sinaloenses.

Datos del informe destacan que de 2005 a marzo de 2016, 765 mujeres fueron asesinadas en esta entidad. La capital del estado, Culiacán, registró en el último lustro, 40 por ciento de las muertes violentas de mujeres (de 409); en tanto que en Mazatlán se documentó 11.7 por ciento, en Ahome 10.26 por ciento, en Guasave 7 por ciento y en Navolato 3.4 por ciento.

De acuerdo con Teresa Ochoa Guerra, la violencia familiar se incrementó al quintuplicarse: en 2005 se presentaron 405 denuncias por este delito, para 2015 la cifra se elevó a 2 mil 402 denuncias.

LO QUE DICE LA PARTE OFICIAL

El informe señala que por su parte, el Gobierno sinaloense informó que del año 2005 a febrero de 2016, en los municipios de Ahome, Culiacán, Guasave, Mazatlán y Navolato, se registraron 513 casos de homicidios dolosos de mujeres y niñas. Asimismo, desde el año 2012, en el que se tipificó el delito de feminicidio en el Código Penal de Sinaloa, la dependencia documentó 56 casos de feminicidio.

RECOMENDACIONES

El Grupo de Trabajo estuvo conformado por la representante del Instituto Sinaloense de las Mujeres (ISMujeres), Elizabeth Ávila Carrancio; por las académicas de la Universidad Iberoamericana, María de la Concepción Vallarta Vázquez y Louise Zelda Lucienne David; y de la Universidad Autónoma de Sinaloa, José Ramón Guzmán Serrano e Isaac Tomás Guevara Martínez.

De la parte oficial, David Ricardo Uribe González representó a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim); por parte del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Gabriel González García y el de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Ricardo Soto Ramírez.

Las 9 recomendaciones emitidas al Gobierno estatal son:

1) Fortalecer la institucionalización de la perspectiva de género mediante la aplicación del Modelo para la Atención de Mujeres Víctimas de Violencia de Género, y capacitar al personal encargado de la atención sobre este esquema.

2) Crear una base de datos e información unificada, la cual será suministrada por todas las instancias y dependencias de la administración pública estatal y deberá actualizarse constantemente.

3) Adoptar criterios normativos para que las asignaciones presupuestales sobre políticas y programas se realicen con perspectiva de género, así como fortalecer al ISMujeres.

4) Diseñar una estrategia educativa transversal en Derechos Humanos de las mujeres y perspectiva de género cuyo fin sea transformar patrones culturales y permita identificar la violencia, prevenirla, no generarla, no reproducirla y denunciarla.

5) Sensibilizar a los medios de comunicación estatales en género y Derechos Humanos, respeto a las víctimas y violencia contra las mujeres. Propone que los medios de comunicación incluyan en sus códigos de ética el fomento a la perspectiva de género en sus actividades; y que se eliminen visiones sexistas y estereotipadas de las mujeres.

6) Que el Gobierno de Sinaloa implemente una política de estado en materia de comunicación social en la que se diseñen y lleven a cabo campañas permanentes con perspectiva de género, enfoque de

Derechos Humanos de las mujeres e interculturalidad dirigidas a mujeres y hombres con el propósito de hacer visible el significado, los tipos y modalidades de la violencia de género, qué es el feminicidio y contenidos que fomenten la cultura para la paz.

7) La armonización general de las diversas disposiciones en materia de igualdad y no violencia contra las mujeres respecto de las leyes generales y los instrumentos internacionales.

8) Que se adopten todas las medidas necesarias para garantizar un efectivo acceso a la justicia para las mujeres y que las autoridades encargadas de procurar e impartir justicia, investiguen y resuelvan con la debida diligencia, los casos de feminicidio/femicidio y/o homicidios dolosos de mujeres con perspectiva de género y Derechos Humanos.

9) Que se reconozca la competencia para emisión de órdenes de protección a la PGJ, de conformidad con lo establecido en la Ley General de Acceso y los estándares internacionales en materia de protección a las mujeres; y que las autoridades policiacas estén obligadas a actuar de manera inmediata, adecuada, y eficaz en casos de violencia contra mujeres sin esperar una orden de la autoridad judicial.

Cabe recordar que la primera vez que se solicitó la AVG para la entidad fue en noviembre de 2012 -previo a la modificación del reglamento de la Ley General- por lo que en esa ocasión se convocó a sesionar al Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, para definir si se activaba o no la AVG, pero fue rechazada.

Por: Lourdes Godínez Leal