Remueven de su cargo a síndica de Pinotepa Nacional

La síndica municipal electa de Pinotepa Nacional, Yareli Cariño López fue removida del cargo durante la primera sesión de cabildo que se llevó a cabo el lunes, 24 horas después de haber tomado protesta en el cargo.

Yareli Cariño, quien cuenta con la constancia expedida por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), informó que lo anterior fue ordenado por el diputado local del PAN-PRD, Tomás Basaldú Gutiérrez, quien le advirtió que si no cedía a sus pretensiones sexuales no permitiría que desempeñara el puesto como síndica.

“Fueron varias ocasiones en donde me hace la oferta de acostarme con él a cambio de que me respete el lugar como síndica procuradora. Obviamente le digo que no porque es un derecho que yo tengo. El pueblo me eligió a mí como síndica procuradora. Yo siempre le dije que hiciera lo que mejor le conviniera. Hoy vi los resultados. Es un hecho, fui destituida del cargo sin ningún argumento”, expresó Yareli Cariño.

Lo anterior fue expuesto en su momento ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), organismo de la Procuraduría General de la República (PGR), en una denuncia interpuesta por violencia política, ya que el acoso sexual prevaleció desde la campaña electoral.

“Es un capricho de este señor porque no quise ceder a ser su amante. El señor le fue fácil imponer al presidente en esta administración e imponer a otra persona para que ocupe mi lugar”, mencionó.

Para no violentar la interpelación en la integración del cabildo, en su lugar fue puesta otra mujer, bajo el argumento de que el presidente municipal tiene las facultades para asignar a los integrantes del cabildo en las posiciones que él determine.

Sin embargo –argumentó– la ley orgánica municipal no contempla las sindicaturas como posición movible a juicio del edil.

Yareli Cariño advirtió que interpondrá un Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano (JDC) ante el Tribunal Estatal Electoral (TEE) de Oaxaca.

“No hay un fundamento legal. Sólo es un argumento, pero es diferente tener una lógica jurídica, ellos no la tienen y no les asiste la razón”, declaró.

Ante el tribunal electoral existe el antecedente del JDC que se presentó en enero de 2014 por Elizabeth Sánchez González, en ese entonces, electa síndica de Tlacolula de Matamoros, a quien destituyeron desde la primera sesión de cabildo para colocar a un hombre.

El TEE declaró parcialmente los agravios y ordenó al ayuntamiento de Tlacolula devolver la sindicatura a una mujer. El 22 de abril de 2014, Elizabeth Sánchez presentó una nueva impugnación ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por no compartir el criterio de los magistrados que dejaron abierta la posibilidad de que otra mujer, y no la prominente del recurso ocupe el cargo.

El 29 de abril de 2014, el presidente municipal de Tlacolula, Pedro Ruiz González anunció la interposición de un recurso de suspensión de la resolución del TEE por considerar que violenta la autonomía municipal. Finalmente el 10 de abril, el TEE ordenó restablecer a Elizabeth en la sindicatura.

Por: Citlalli López Velázquez