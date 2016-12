Aumentan las infecciones vaginales

Ciudad de México, 27 diciembre 2016.- (Cimacnoticias) La candidiasis vaginal es una infección que puede causar muerte en mujeres si no es diagnosticada a tiempo y si no se inicia un tratamiento, alertó Laura Castañón, investigadora del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Si una candidiasis profunda no es diagnosticada a tiempo, no se inicia un tratamiento y no se toman medidas para que el paciente recupere su inmunidad, la probabilidad de muerte es alta”, informó la especialista en un comunicado.

En los últimos años, la candidiasis o candidosis vaginal ha aumentado debido a que las mujeres han creado cepas (células) resistentes con el uso indiscriminado de cremas, ungüentos champús o polvos (antifúngicos, es decir, para evitar el crecimiento de hongos) que se pueden adquirir sin receta médica.

En consecuencia, cuando sufren una infección de este tipo, no puede ser curada con facilidad, comentó Castañón.

La candidiasis es una infección originada por levaduras (hongos unicelulares) del género Candida; puede atacar a la piel, uñas y pelo, pero también tejidos y órganos internos.

A la fecha se han identificado alrededor de 200 especies de ese género, 40 de las cuales están asociadas a patologías en humanos. De ellas, la más significativa por su importancia clínica es la Candida albicans, una de las causas principales de infección vaginal, señaló la investigadora

“Algunas especies de Candida forman parte de la biota de los humanos, sobre todo en la piel, las vías respiratorias altas, el tracto gastrointestinal y el tracto genitourinario. En las mujeres, C. albicans es un habitante normal de la vagina”, comentó.

La especialista informó que la reproducción exacerbada de C. albicans, u otras especies causantes de la candidiasis vaginal, está relacionada también a los cambios hormonales de las mujeres.

Muchas veces la micosis (hongos) se presentan de manera cíclica una semana antes de los periodos menstruales o incluso después de ellos; las embarazadas suelen padecerla, sobre todo en los primeros tres meses de gestación. Asimismo, se ha visto que el consumo de anticonceptivos y el uso de dispositivos intrauterinos pueden originarla, dijo la especialista.

Sin embargo, la candidiasis también ataca a personas con alguna inmunosupresión (menor respuesta inmune). Debido a que los pacientes inmunodeprimidos con una enfermedad subyacente corren más riesgos de desarrollar una infección sistémica por Candida, por ello los hospitales son los ámbitos en donde ocurren en mayor medida.

Por lo anterior, la investigadora reiteró, el médico debe pensar que existen otros agentes etiológicos, como esas levaduras, que si bien no son causantes directos de muertes, sí están relacionados con otros padecimientos que tienen un desenlace negativo.

Concluyó que el problema de la candidiasis vaginal ocurre cuando el hongo llega por medio del torrente sanguíneo a tejidos y órganos internos y los infecta; hay casos a nivel renal, pulmonar, gástrico e incluso del sistema nervioso central.