Aprobado el Centro de Investigaciones y Estudios de Género

México, diciembre (SEMlac).- De histórica calificó Enrique Grauer, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la decisión del Consejo Universitario de aprobar el Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG), a propuesta de la Comisión de Trabajo Académico y con las opiniones favorables del Consejo Técnico de Humanidades y los Consejos académicos de las áreas de las Ciencias Sociales, las Humanidades y las Artes.

Durante la sesión, los consejeros argumentaron a favor de la creación del CIEG e hicieron un reconocimiento al trabajo de las tres directoras que ha tenido el Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG): Graciela Hierro, Marisa Belasteguigoitia y la actual, Ana Buquet.

Antes de la votación, Buquet explicó la importancia de la transformación del Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG) en el CIEG, el primer centro de investigación en su tipo, lo que coloca a la UNAM a la vanguardia, y que tendrá cinco líneas de investigación.

“Un programa no tiene personal académico para investigar y con los problemas que tenemos en este país con respecto al género, las desigualdades que produce, los fenómenos nefastos como el feminicidio, si no se tiene investigadores para cada uno de estos fenómenos, no se entiende qué está ocurriendo, explicó Buquet. “Esa es la esencia de la transformación”, insistió.

Recordó que, desde el nacimiento de la UNAM, todas las disciplinas y campos de investigación que son consolidados como estudios latinoamericanos, tienen centros de investigación y Género era el único que carecía de él. “Tenía 25 años con un programa, y un programa vincula, pero no investiga”, aclaró.

Con esta transformación, el PUEG pasará de cuatro a 15 investigadoras, con lo cual, dijo, se puede empezar a formar una comunidad académica e iniciar proyectos relevantes para los problemas del país, expresó.

El CIEG se funda en el objetivo de institucionalizar este campo de conocimiento, de manera tal que los esfuerzos por desarrollar esta materia no dependan de la voluntad y el interés individual o colectivo, o de coyunturas especiales, sino de una estructura que prevalezca más allá de circunstancias contingentes, establece el dictamen en apoyo de su creación.

El texto destaca la necesidad de formar recursos humanos especializados para diseñar y ejecutar políticas públicas dirigidas a combatir la desigualdad de género.