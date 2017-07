Afirman que la moda necesita ser más sensible y humana

Guadalajara, 26 Jul (Notimex).- La diseñadora y reconocida egresada de ÚNICO de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), Annette Castro Padilla, manifestó que la moda necesita ser más sensible y humana.

“En nuestra sociedad, que desea dejar atrás el consumo sin equilibrio como estilo de vida, uno de los retos más significativos es romper los estereotipos y superar los estigmas que se han creado, en específico, en el mundo de la moda, una industria que cada día sorprende con tendencias incluyentes”, señaló.

Indicó que la belleza o el estilo no están dedicados sólo a la mujer o al hombre “con el cuerpo delgado o ‘escultural’, ahora, incluso, las personas con discapacidad tienen un lugar en las pasarelas de las muestras más importantes de la moda”.

Castro Padilla agregó que es una de las tendencias que intenta establecer con la cuarta edición de ‘Moda Incluyente’, que presentó en Intermoda 2017, evento que trae a lo mejor de la moda a nivel internacional y que se realizó en Expo Guadalajara.

Manifestó que como parte de su misión de impulsar estos conceptos y plantar la semilla de una sociedad más incluyente, sostuvo una charla con estudiantes de Negocios de la Moda y Diseño de Modas de ÚNICO Universidad.

Mencionó que en esa reunión con estudiantes, les contó parte de su historia como diseñadora y qué la inspiró para salir adelante.

“Se trata de saber mediar la parte fría del mundo de la moda y no olvidar la parte humana, crear un equilibrio de sensibilización, esta pasarela de moda es una propuesta de tendencia con sensibilidad por las personas con discapacidad, no es crear moda, no es hacer una marca de ropa, es una propuesta que permita a las personas con discapacidad participar y ser parte humana y viva de este mundo”, añadió.

Castro Padilla precisó que el negocio del diseño de ropa y moda “necesita volverse sensible a todo tipo de temas que tienen que ver con lo humano y a la vez entregarse a una pasión, es trabajar para tener un lugar en lo que te deseas dedicar, por lo que hay que hacer con amor y pasión tu trabajo, debemos ser sensibles, coherentes, trabajar para apoyar al mundo, a las personas, a los artesanos, a la sociedad, necesitamos volvernos más sensibles”.

Apuntó que también “necesitamos de jóvenes diseñadores y empresarios apasionados sin olvidar la parte humana, la parte sensible, la que da, la que invierte y apuesta por lo decente, emocional y justo”.

Afirmó que esa pasarela que realiza es reconocida por el apoyo que ha tenido a nivel nacional de parte de importantes diseñadores y empresarios del sector moda.

Castro Padilla resaltó que se ha dedicado al diseño de tendencias de moda, coordinación de eventos y es precursora de Moda Incluyente, “parte de este éxito se lo debo a la vinculación que la UAG y ÚNICO me brindaron con empresarios y profesionistas de la industria”.