Diseño de modas, industria con mayor proyección a futuro en Jalisco

Guadalajara, 24 Abr (Notimex).- La industria de la moda es una de las siete con mayor proyección a futuro en Jalisco, de acuerdo con el Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem).

Ello, debido a que contribuye al desarrollo económico en la entidad, cuenta con oportunidades de consolidación y tiene la capacidad de crecer de manera sustentable a largo plazo.

Al resoecto, la coordinadora de la Licenciatura en Diseño de Indumentaria y Moda del ITESO, Dolores Cortés, indicó que el calzado y la marroquinería son claves en el estado, “hay marcas de joyería jalisciense que se consumen más en Emiratos Árabes Unidos que en México, y existe la necesidad de rehabilitar la empresa textil del municipio de Zapotlanejo por medio de cooperativas que compitan contra la manufactura barata extranjera”.

Añadió que un diseñador puede insertarse en esta dinámica con las responsabilidades ética, ambiental y de negocio que conlleva este universo, “ya que la Licenciatura en Diseño de Indumentaria y Moda quiere ofrecer un camino”.

Señaló que antes de comprar una prenda, “debemos mirarla a contraluz y preguntarte si va a resistir una lavada, eso es básico, además, tenemos un alto nivel de intimidad con la tela y no checamos las etiquetas, como por ejemplo lo hacemos con los alimentos”.

Dijo que hay acabados que imposibilitan actividades sencillas, “telas irritables y que provienen de países con condiciones pésimas de trabajo, no sabemos quiénes son los proveedores y distribuidores, como se especifica en las etiquetas de comida, donde por ley debe especificarse”.

“Y no digamos del alto porcentaje de ropa en buen estado que se tira o aparece en tiendas de segunda mano y que aún contiene la etiqueta”.

En este sentido, Dolores Cortés, expresó que la nueva carrera de Diseño de Indumentaria y Moda en el Instituo Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (Iteso) fomentará el comercio justo y la sustentabilidad .

Subrayó que esta carrera abonará a la industria de la moda, “la moda desde que nace está muriendo, hacemos la diferenciación con la indumentaria porque esta tiene que ver con el aspecto utilitario y funcional de la prenda o del accesorio”.

La académica comentó que es un espacio que el diseñador olvida como aspecto interesante, como tallas especiales, ropa de trabajo, ropa de seguridad o de confort, “todas deben cubrir las necesidades funcionales de la prenda con un sentido estético”.

“Tenemos la falsa idea que el diseñador de modas es un divo que resuelve diseño e ignora el proceso de producción y los costos de comercialización, lo cual deriva en explotación, porque no hay una línea clara de producción”.

Mencionó que en Medellín, Colombia, le sorprendió gratamente que los uniformes de las personas que realizan la intendencia en cierta empresa, “son completamente blancos y están limpios, ellas lucen arregladas, haciendo labores de limpieza”.

“Se trata de dignificar a la persona que utiliza el uniforme, y tiene concepto de moda, trabajan mejor y por medio de la prenda das el mensaje de que su trabajo es importante y debe de ser respetado, queremos enseñar un buen uso de las cuestiones funcionales, utilitarias, de comunicación y de moda en productos de indumentaria”, estableció.

Cortés explicó que los cuatro primeros semestres de esta carrera será obligación de los alumnos que en cualquiera de los productos que muestren “en los talleres de diseño o de diseño de colección, deberán de dar cuenta de que hicieron todo ese proceso”.

“Un diseñador que no ha elaborado todo el proceso puede ser además de ignorante, poco sensible al trabajo de los miles de obreros, realizadores de las prendas y hasta quienes están involucrados en la realización de las telas, no podemos quedarnos sólo en el aparador”, finalizó.