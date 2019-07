El arte culinario es una actividad que implica preparar los alimentos de forma creativa y cada cultura lo desarrolla de distinta manera. Sin embargo, una situación común que sucede en todas partes es que, el área de preparación de alimentos, en algunos casos, pueden representar riesgos de accidentes y graves consecuencias para los preparadores.

Es importante reconocer y aceptar que la cocina es uno de los lugares más peligrosos del hogar. Algunos de los accidentes más frecuentes son los cortes ocasionados por los cuchillos, resbalones por el uso de productos que contienen grasa necesaria para la limpieza del suelo, las quemaduras producidas por freír aceite o sacar objetos del horno, y en situaciones extremas los incendios.

Tanto las personas que preparan los alimentos como los que se encuentran a su alrededor pueden ser víctimas de estos accidentes. Según el consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, destacó que las principales causas de atención a los niños mexicanos en hospitales, durante la época de vacaciones, se debe a quemaduras y otros contratiempos ocasionados en el hogar.

Miguel Angel Valladares Aranda, jefe de Área de Vigilancia Epidemiológica, Accidentes y Lesiones del IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) añadió que las atenciones por quemaduras en niños aumentaron un 35 %. Sus causas se deben al uso de pirotecnia, el contacto con luces en mal estado y los accidentes en la cocina de sus hogares.

Asimismo, el doctor Valladares indicó que la gran mayoría de los accidentes en casa son prevenibles tomando en cuenta medidas sencillas, como: no dejar que los niños jueguen cerca o en la cocina, no permitir que se acerquen a la estufa o calentador, no cargar a un menor mientras estén cocinando, entre otros.

Por otra parte, las lesiones o accidentes que ocurren en las cocinas del ámbito doméstico y laboral se debe a no seguir instrucciones o por la falta de conocimientos para evitar posibles riesgos. A continuación, conoceremos algunas recomendaciones para prevenir accidentes:

1.- Conserva tu piso limpio y seco:

Limpia de inmediato el piso de la cocina. Mantener líquidos en la superficie puede ocasionar algún accidente, desde resbalones a caídas. Aunque creas que esto no es grave, puede ocurrir mientras lleves una olla con contenido hirviendo. En caso no puedas limpiar rápidamente la zona, haz uso papeles absorbentes o toalla.

2.- Guarda objetos afilados:

Los cuchillos de cocina deben manipularse con precaución. Recuerda que, después de utilizarlos, es indispensable colocarlos en sus respectivos cajones. Lo más importante, debemos asegurarnos que no esté al alcance de niños. También existen algunos cuchillos que cuentan con moldes o bandas de seguridad, estos accesorios cubren la parte filosa del utensilio y evita accidentes.

3.- Evita que los niños jueguen en la cocina:

Que los niños estén en la cocina jugando representa un riesgo tanto para ellos como para ti. En un descuido es posible que se hagan daño con algún utensilio o caigan algún recipiente, asimismo, pueden hacer que tropieces. Enséñales e indícales que la cocina es un lugar que representa ciertos peligros y no es una zona apta para juegos.

4.- Verifica que los electrodomésticos estén apagados:

Cada vez que salgas de casa asegúrate de haber cerrado correctamente las hornillas. En caso llegues a identificar un olor fuerte a gas, evacúa a toda la familia de casa y llama a los bomberos. Antes de salir evita utilizar teléfonos en el interior de tu hogar, encender linternas ni velas.

5.- Etiqueta productos tóxicos:

No utilices botellas de bebidas o frascos de alimentos para almacenar productos de limpieza. Este error le ha costado una grave intoxicación a muchas personas. Utiliza envases especiales y etiquétalos con el nombres del producto, de ser posible coloca un signo que represente ‘’PELIGRO’’. Mantén estos recipientes fuera del alcance de los menores. (Foto: Pixabay)