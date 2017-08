Cocineros rinden homenaje en libro a tradición culinaria nacional

México, 4 Ago (Notimex).- La tradición culinaria de este país es motivo de homenaje en el libro “Cocineros mexicanos”, que presentan los chefs que participan en el programa de televisión homónimo que se transmite por la señal de TV Azteca.

El texto muestra la riqueza, diversidad, mezcla de sabores, aromas y colores que hacen de la comida mexicana algo único en el mundo, explicaron los chefs Antonio de Livier, Ingrid Ramos, José Ramón Castillo y Nico Mejía.

Ingrid Ramos explicó que las recetas que presentan a través de sus páginas son fáciles de hacer. Básicamente es un compilatorio de las mejores que han elaborado durante la temporada que va del programa.

“Hacerlo así es un regalo hecho a la medida de todas las personas que nos ven, es un agradecimiento a ellos. Faltaba un libro de cocina mexicana que tuviera recetas provenientes de la República Mexicana y que, además, destacara la parte nutricional”, subrayó José Ramón Castillo.

El chef Antonio de Livier subrayó que en “Cocineros mexicanos” está de manifiesto el cariño que se ha logrado con la gente, por ello es que incluyeron las recetas que más éxito han conquistado, incluso basadas en las fotografías de platillos que el público ha hecho en su casa y les ha enviado.

Bajo la conducción de Raquel Bigorra, el libro se presentó la noche de este jueves en el auditorio de la Universidad del Claustro de Sor Juana, donde acudieron centenares de seguidores de los chefs.

Por motivos de seguridad no se permitió rebasar la capacidad del lugar, de modo que muchas personas, con sombrilla en mano para protegerse de la lluvia que azotó en la ciudad, se quedaron fuera y en agradecimiento a su paciencia, los chefs salieron a saludarlos y darles algunos autógrafos.

“No hay palabras para agradecer, es un privilegio que nos den la oportunidad de sintonizarnos. Aunque ya habíamos tenido algo de experiencia en la televisión, prácticamente estamos incursionando con este programa, pues somos gente de cocina. Interactuar con la gente a través de las redes sociales, nos hace sentir muy bien, todavía estoy procesando esta emoción”, resaltó De Livier.

Los tips de nutrición corrieron a cargo del Dr. Pipe, quien aseguró que la comida de México es verdaderamente exquisita y le agrada ser la voz que diga a la gente que además de comer rico tienen que alimentarse bien, que no todo debe ser frito ni con grasa.

“Podemos disfrutar de México y sus platillos, pero de una forma saludable. Las recetas no son nada complicadas, de hecho, tuve el gusto de preparar una la semana pasada y no soy cocinero. Cualquiera que sepa o no cocinar, las puede preparar, lo importante es intentarlo, meter las manos en los sartenes y de que sale, sale”, concluyó.