Bagre armado, opción alimentaria en Tabasco

Villahermosa, Tab., 4 Ago (Notimex).- El bagre armado, considerado una plaga en cuerpos de agua de varias zonas del país, se ha convertido en una opción alimentaria, tanto por sus propiedades nutricionales como por su bajo costo y versatilidad en la preparación de platillos, de acuerdo con chefs y comercializadores.

“Yo no conocía el bagre hasta ahora y me he llevado una grata experiencia por la versatilidad que tiene el producto, se puede preparar de mil maneras”, expuso David Zetina Medina, chef del restaurante La Tradición, en Mérida, Yucatán.