Tradición y sabor en marisquerías de la Ciudad de México

México, 13 Abr (Notimex).- Ceviches, pescado empapelado, ostiones en su concha, mojarra frita o al mojo de ajo, caldo de pescado y muchas otras preparaciones pueden degustar las familias en marisquerías de esta ciudad con gran tradición y calidad en estos días de vacaciones.

Fundada en 1941 por el matrimonio formado por Paulino Castillo y Carmen Contreras, entonces en la colonia Peralvillo aunque tiempo después se trasladó a su actual ubicación, sobre la avenida San Cosme, la marisquería Boca del Río es sinónimo de tradición culinaria.

El local se encuentra cerca del Circuito Interior, entre otros comercios, escuelas y el mercado de la colonia San Rafael. El sitio fue visitado por Notimex para conocer los platillos que ofrecen y la clientela que los visita cada día de la semana.

Jorge Castillo, encargado del restaurante, mencionó que entre los suculentos platillos que ofrecen al público están los ostiones en su concha, mojarra, salmón, camarones en diferentes preparaciones, huachinango y su carta tiene varias especialidades para el gusto de las personas.

“Normalmente los comensales piden la coctelería (de camarón, ostión y otros productos del mar), que es lo tradicional de Boca del Río, pero también tenemos cocina especializada que pueden ser los filetes al gusto o los camarones al gusto”.

También preparan deliciosas “mojarras (en diferentes estilos), las tiras de pescado y tenemos la jaiba rellena, sopes de jaiba y camarón”, añadió al invitar a capitalinos y visitantes en estas vacaciones a visitarlos y deleitarse con ricos platillos a precios muy accesibles.

“Ya van dos generaciones las que tenemos al frente del restaurante, que abrió sus puertas hace 76 años y al que la gente ha asistido como algunas personalidades del medio artístico, pues estamos a unas calles de la Asociación Nacional de Actores”, recordó.

El restaurante Boca del Río, que cuenta con un equipo para atender al público formado por unas 40 personas, “los espera con las puertas abiertas, nuestro trabajo es para que regresen, tenerlos cautivos y que vengan constantemente”.

Cerca de este restaurante se encuentra otra reconocida marisquería y pescadería de gran aceptación y tradición, Canto de las sirenas, en la colonia Tlaxpana, muy cerca de la Torre de Pemex, a unas calles de lo que fue el Cine San Cosme, en esquina con la lateral del Circuito Interior.

Alejandro Márquez, gerente del restaurante, comentó a Notimex que en el establecimiento que tiene 51 años de haberse inaugurado el éxito proviene de varios platillos con productos del mar como las mojarras, filetes empanizados, pulpos en su tinta, ostiones, almeja viva y pata de mula, que es muy buscada.

“Las recomendaciones de la casa son: camarones al Canto de Sirenas, un platillo especial que preparamos nosotros, adicionalmente está la mojarra”, precisó Márquez, quien explicó que el restaurante da trabajo a unas 80 personas.

De las personalidades del mundo social, deportivo y de espectáculos que los visitan, mencionó al actor ya fallecido Julio Alemán, la cantante Paquita la del Barrio, boxeadores como Rubén Olivares y Carlos Zarate, así como integrantes de los grupos Sonora Dinamita y Bronco, entre otros.

El gerente del lugar relató una de las tantas anécdotas que se han vivido en el restaurante de la calle Atzayácatl: en una ocasión, dijo, una mujer que estaba en una mesa al fondo reclamó muy molesta al personal que en un ostión que estaba comiendo había una piedra.

“Fui a ver qué pasaba y en ese momento me percate que era una perla, no era una piedra, por lo que le dije a la mujer que era una perla, me la quita y me dice en ese momento ´no pasa nada”, y la cara enojada que tenía se transformó en una diferente”, concluyó.