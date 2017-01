Chef Paulina Abascal inicia nueva temporada en el canal El Gourmet

México, 30 Ene (Notimex).- La chef Paulina Abascal iniciará nueva serie en la que el espectador aprenderá a preparar postres y pasteles de una manera saludable.

Se trata de “Paulina. Pastelería natural”, que a partir del próximo 6 de febrero se transmitirá por el espacio televisivo El Gourmet.

“Comer saludable y delicioso, claro que es posible, y esto es lo que haremos en la nueva temporada que comenzamos en la señal El Gourmet, luego de 11 años presentando deliciosas recetas, las cuáles en todo este tiempo nunca hemos repetido”, comentó la famosa repostera mexicana durante la presentación de este nuevo programa que pasará de lunes a viernes a las 15:30 horas.

“Cada vez que me dicen que viene nueva temporada, la cabeza me comienza a dar vueltas y vueltas para saber qué otra receta voy a hacer, qué postre, qué preparación, cómo vamos a decorar el set y esto me llena de adrenalina.

“Hacer televisión con algo que me apasiona como lo es la gastronomía me hace completamente feliz, sobre todo porque a través de este canal llegamos a mucha gente en América Latina y del mundo”, declaró.

Abascal añadió que la clave de llevar 11, de los 16 años que tiene el canal El Gourmet, se debe básicamente a que ella desde el primer programa decidió salir tal cual es.

“Primero que nada yo no soy actriz, soy una mujer que gusta de la gastronomía, que va a la escuela por sus hijos, una ama de casa y cuando comenzamos así decidí aparecer, siendo yo misma y a la gente le encantó, porque de pronto digo chistes, cuento historias. Yo hago que la gente sienta que está conmigo en la cocina y esto ha funcionado”, señaló.

Al hablar sobre “Paulina. Pastelería natural”, dijo que: “Nos queda muy claro que somos lo que comemos y si comemos de una forma más natural, con menos azúcares, probablemente con harinas que no contienen gluten, podemos mejorar la salud.

“Y ahora le dimos la vuelta en la pastelería, utilizando chocolates sin azúcar, diferentes tipos de harina, mieles, avena, frutas naturales, además de comer delicioso, lo haremos de manera saludable”, explicó.

Respecto al auge que hay de programas de cocina, tanto en la televisión como en las redes sociales, Paulina Abascal confesó que ella los ve casi todos y coincide con otros chefs en señalar que esos programas no son competencia, sino programas donde se puede aprender.

“La gastronomía se ha convertido en un tema cultural muy importante en el mundo, cada vez existen muchos programas de cocina, pero afortunadamente El Gourmet lleva muchos años al aire y tiene muchos seguidores.

“A mí me encanta ver mi competencia, porque la competencia es sana, para saber qué es lo que los demás chefs hacen y eso nos ayuda a ser mejores profesionales porque es como un estudio y aprendizaje constante de lo que pasa en las cocinas de otros países”, declaró.

Finalmente, Paulina Abascal compartió que seguirá con la costumbre de presentar todos los días una receta diferente y “un delantal diferente, pues nunca los he repetido”.