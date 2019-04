La batalla final por el “Trono de Hierro” sacude las redes sociales

México, 12 Abr (Notimex)- Una de las series más impactantes y populares en la última década, “Juego de Tronos”, estará de vuelta a partir de este 14 de abril, con su octava temporada, la cual ha causado mucha expectativa en redes sociales.

Twitter dio a conocer que cerca de 200 millones de veces usuarios han escrito una publicación sobre la serie. En los últimos cuatro años, los fanáticos de la saga realizaron más interacciones en la red social en 2017, por capítulos como “Dragonstone”, “The Spoils of War”, “Beyond the Wall” y “The Dragon and The Wolf.

Mientras que los países que más han tuiteado sobre “Game of Thrones” son Estados Unidos, Brasil, Gran Bretaña, España y Francia, indicó la red social a través de un comunicado.

Por su parte, “Jon Snow” y “Daenerys Targaryen” son los principales personajes que los cibernautas comentan en Twitter.Incluso, medios en Alemania informaron que estudiantes de informática y seguidores de la serie crearon un algoritmo para descifrar lo qué ocurrirá en el final de la trama.

Desde el pasado 5 de marzo, cuando salió el tráiler oficial de la última temporada; algunos usuarios sugieren que será “Jon Snow” (Kit Harington), quien se siente en el añorado “Trono de Hierro”, y otras aseguran que será “Sansa Stark” (Sophie Turner), quien gobernará a los Siete Reinos.

Fue en 1991 cuando el escritor estadounidense George R. R. Martin comenzó a escribir “Canción de Hielo y Fuego”, la cual se convertiría en una de las historias literarias más importantes en los últimos años, y daría pie para crear una de las tramas televisivas más impactantes y populares de la última década: “Juego de Tronos”.

Estrenada el 17 de abril de 2011, “Juego de Tronos” es una serie de fantasía medieval dirigida por David Benioff y D.B. Weiss, la cual sigue la batalla de Siete Reinos que luchan entre sí por el “Trono de Hierro”.

Desde su comienzo, la producción de HBO se ha caracterizado por revolucionar la industria audiovisual en varios países. Sin embargo, la experiencia de rodaje no ha sido del todo grata, y la serie ha sido foco de críticas gracias a sus escenas explícitas de violencia y sexo.

Diversos medios internacionales especializados en series de televisión, le adjudicaron el término “Sexposition”, el cual se caracteriza por revelar importantes puntos de la trama mientras ocurren escenas de sexo.

En tanto, la actriz británica Emilia Clarke detalló en una entrevista con el portal en línea Mirror, en julio de 2017, que una de las escenas más difíciles de filmar durante el rodaje de la primera temporada fue cuando su personaje, “Daenerys Targaryen”, tuvo que comer un corazón de caballo.

“Hicieron que el corazón fuera de mermelada solidificada, pero sabía a cloro y pasta cruda. Comí aproximadamente 28 corazones a lo largo de los días que grabamos esa escena. Afortunadamente me dieron un cubo para escupir porque estuve vomitando con bastante frecuencia”.

También se difundió que a lo largo de las grabaciones para las ocho entregas de la serie, la producción ha requerido poco más de 15 mil litros de sangre artificial, para darle un efecto más auténtico a las diversas escenas de batallas y peleas que caracterizan a la serie.

En los últimos años, “Juego de Tronos” se ha catalogado como una de las series más vistas en la historia de la televisión; en 2014 se anunció que se convirtió en la más vista superando a “Los Soprano”, y el último capítulo de su séptima entrega fue seguido en directo por 16.5 millones de fanáticos en Estados Unidos.

Muchas son las expectativas que se tienen para la última temporada de la serie; sin embargo, tanto la producción como la cadena televisiva y parte del elenco han sido muy cuidadosos con los detalles que han dado a conocer de la que se espera, sea la entrega más exitosa del programa.

Luego de que se filtraran cuatro capítulos de la quinta temporada antes de su estreno, la producción decidió tomar varias medidas de protección entre las que destacan el uso de dispositivos antidrones durante las grabaciones.

Sus dos creadores decidieron filmar varias versiones finales en diversas locaciones con el objetivo de confundir a los fans y evitar que se filtrara información. De igual forma, la actriz inglesa Sophie Turner, detalló que visitó diversas locaciones falsas de rodaje para despistar a los seguidores de la serie.

Recientemente, HBO dio a conocer que los seis episodios de esta última temporada serán más largos de lo esperado, y los últimos tres durarán un promedio una hora con 20 minutos.

Islandia, Irlanda del Norte, Gerona y Osuna, son algunas de las localidades donde se desarrollan las escenas más épicas de la serie.

Tal ha sido la presencia de fanáticos en estos lugares emblemáticos, que Dubrovnik, en Croacia, ciudad que representa la capital ficticia “Desembarco del Rey”, tuvo que implementar un número límite de visitantes.

Uno de los mayores atractivos de la serie es su famoso Trono de Hierro, el cual actualmente se encuentra en la Ciudad de México, donde cientos de fans se han unido a la fiebre de “Juego de Tronos”.

Este fin de semana “Juego de Tronos” estrenará su octava y última entrega en 186 países, donde 20 contendientes lucharán por convertirse en el máximo gobernante de los Siete Reinos.