Lucero habla sobre su participación en La Voz Kids

Luego de que la empresa Televisa enviara un comunicado para confirmar que Julión Álvarez ya no era contemplado para participar en el programa “La voz kids” y que la emisión volvería a iniciar las grabaciones de esta temporada, Lucero habló sobre el tema debido a que ella y Carlos Rivera también serían parte de este proyecto.

“Estamos a la espera. No sabemos cómo será el proceso o la decisión; si van a cambiar a todos los coaches o no. No puedo dar una declaración que no me han platicado”, dijo la cantante a diferentes reporteros antes de su viaje a Brasil.