Llega hasta Plaza Sésamo la fiebre de ‘Despacito’

Ha sido tanto el éxito del tema ‘Despacito’ que tras el remix en inglés que realizó Justin Bieber, ahora el programa infantil “Plaza Sésamo” ha lanzado su propia versión.

Protagonizada por Enrique, es que el reconocido programa infantil ha realizado una parodia del célebre dueto entre Luis Fonsi y Daddy Yankee.

“Oh, el patito, el patito es mi favorito. Donde quiera que vaya hace su sonido. El patito es tu buen amigo. El patito”, expresa parte de la letra de esta versión inspirada en un patito de plástico.

No obstante, su compañero Beto no dudó en mostrar su incomodidad por escuchar nuevamente el tema. “Oh, no, esa canción de nuevo”, comenta el personaje, aunque al final admite que sí le gusta.

“Despacito” se convirtió recientemente en el video más visto de YouTube al alcanzar más de 3 mil millones de visitas, mientras que esta parodia ha logrado más de 72 mil vistas después de su estreno.

Plaza Sésamo inició transmisiones en 1970 y concluyó las mismas en PBS en el 2016, ahora ha vuelto a la televisión pública luego de transmitirse en HBO desde el mismo 2016.

Aquí el video: