Yordi Rosado trabaja en realización de programa de concursos

México, 7 Mar (Notimex).- Aunque este año Yordi Rosado no lanzará un nuevo libro, sí prepara un programa de concursos para Televisa, además de que regresó a la radio luego de dos años y medio de ausencia.

En charla con los medios, el productor, conductor y locutor refirió que si bien en el plano de la ficción -en alusión a levantar alguna serie de televisión-, no es algo que esté pensando hacer porque es muy unitario, eso no significa “que no lo vayamos a experimentar”.

“Ahorita estamos trabajando en un programa de juegos para el canal Las Estrellas y esperando ver cómo se acomodan las cosas en Televisa para seguir trabajando”, indicó luego de la primera emisión de su programa de radio “Yordi en Exa”.

Detalló que tiene otros proyectos parados para televisión abierta, toda vez que los ejecutivos están delineando su perfil.

Sobre su regreso a la radio, dijo que es un mundo fascinante en el que se vive el estrés al máximo. “Esto nos encanta, me gusta manejar el estrés porque buscas la mejor versión de ti”, compartió el locutor, quien también ha trabajado en programas de radio como “Qué pex” y “Despierta”.

“La radio es un laboratorio de experimentación todos los días y eso es lo que nos gusta. Ya lo extrañaba mucho, pero no podíamos más por el ritmo de trabajo que traíamos. Ahorita buscamos un horario que nos permitiera hacer radio, pero también viajar y grabar, de hecho cambiamos las grabaciones de los programas de televisión para la tarde”, comentó.