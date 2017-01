Giselle Blondet sustituirá a Galilea Montijo en reality

Muy #feliz y agradecida por la oportunidad de ser parte de un proyecto tan especial! @pequenosusa es la version de Estados Unidos donde participaran niños que viven aqui y en PR. Conservará la diversión, las ocurrencias de los niños, sus talentos pero ademas tendremos muchas cosas nuevas que les iremos contando en las próximas semanas! Regreso a mi casa @univision para hacer este proyecto con mucho ❤. Besitos a estos chiquitines hermosos y talentosos que me acompañaron en las promos!

