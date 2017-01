Lisardo se despide de Hoy; lo reemplazará Paul Stanley

Antes de finalizar el programa Hoy, Lisardo fue despedido por sus compañeros de la emisión matutina, quienes elogiaron el trabajo del actor y le desearon el mayor de los éxitos.

Lisardo agradeció las muestras de apoyo y visiblemente consternado comentó: “sin intentar llorar o intentar no llorar, quiero decirles a cada uno de ustedes que han sido una parte muy importante este año, cada uno me ha enseñado una cosa diferente, los amo muchísimo”.

Y continúo: “sé el trabajo que hacen aquí, me han demostrado que son unos profesionales increíbles, me han enseñado más cosas en un año de lo que he aprendido en la televisión en más de 15 años que llevo trabajando en ella, muchas, muchas gracias, siempre los voy a llevar en mi corazón y en mí siempre van a tener un gran amigo y un gran compañero, porque nos vamos a seguir viendo por aquí. Los amo mucho”.

¡Te queremos @lisardoemilio! Gracias por tantas experiencias en este año pic.twitter.com/TP0ViwOPld — Programa Hoy (@programa_hoy) January 2, 2017

Asimismo, Lisardo agradeció al productor Reynaldo López por la oportunidad que le brindo para desempeñar esta faceta como conductor.

Por su parte, Galilea Montijo dio presentación a Paul Stanley para integrarse de nueva cuenta el equipo del programa, el cual apareció para agradecer esta nueva oportunidad y recibir la estafeta por parte de Lisardo.