Álbum “Highway to Hell” de AC/DC cumple 40 años

México, 28 Jul (Notimex).- Publicado en 1979, el disco Highway to Hell que llevó a la cima de la fama a la banda australiana de hard rock AC/DC, y que le abrió las puertas al mercado estadunidense cumplió 40 años.

El icónico álbum cuenta con 10 canciones, entre ellas, el tema homónimo, Girls Got Rhythm, Walk All Over You, Touch Too Much, Beating Around the Bush, Shot Down in Flames y Get It Hot.

“Happy 40th Anniversary, Highway To Hell! Listen to this album and more of your AC/DC favorites now on @Spotify”, escribió la banda en sus redes sociales.

Este disco, grabado en Londres, Inglaterra, y lanzado el 27 de julio de 1979, fue el último material junto al vocalista Bon Scott, quien falleció por una intoxicación etílica el 19 de febrero de 1980.

Previo a este material discográfico, AC/DC, formado por los hermanos de origen escocés Malcolm y Angus Young en 1973, grabó TNT (1975), High Voltage (1975), Dirty Deeds Done Dirt Cheap (1976), Let There Be Rock (1977) y Powerage (1978).

Después llegó Highway to Hell, su éxito lo convirtió en uno de los más emblemáticos de la banda y de la historia del rock.