Enjambre expresa con su música problemas de su entorno

Su tecladista dice no enarbolar bandera alguna, pero afirma que participan en el acontecer político y social

México, 5 Jul (Notimex).- Julio Navejas, integrante del grupo musical Enjambre, aseguró que a través de temas como Sábado perpetuo, que aborda la realidad difícil de los jóvenes de Fresnillo, Zacatecas; Egohisteria y La ley y ladilla, exponen algunos aspectos sociales y abusos políticos en su entorno.

Navejas afirmó que los exponentes de rock en el país han contribuido a través de sus diferentes estilos a los cambios que en la actualidad experimentan los mexicanos.

En entrevista con Notimex, el tecladista de la banda zacatecana comentó que la agrupación ha llevado su canto a lo largo y ancho del país, así como a Estados Unidos, donde tienen un gran número de seguidores.

Subrayó que las condiciones de sequía en el campo de su estado, las pocas oportunidades de trabajo y la pobreza de la gente los hizo reunirse de manera natural entre hermanos para dar rienda suelta a su pasión por la música y describir su visión de la vida y buscar otras alternativas.

“No somos ajenos a los cambios, al igual que otras bandas hemos sido promotores de todo eso que hoy vivimos en México, y aunque no enarbolamos bandera social alguna, también hemos aportado canciones de crítica al sistema y creo que nunca dejaremos de exponer lo que vivimos, porque obedece a una necesidad creativa y a una catarsis de aceptar esa realidad”, dijo el tecladista.

Expresó que los temas que han escrito surgen de manera orgánica sin que tengan necesariamente una bandera política o que su fin sea la denuncia musical, “simplemente queremos expresar la realidad a través de la canción”.

El integrante de Enjambre, explicó que la fórmula musical empezó de manera natural, por la inquietud de sus hermanos Rafael y Luis.

“La banda surgió de manera natural en el ámbito zacatecano al no haber bandas de rock y creo que hemos trabajado duro para ganarnos el lugar que tenemos a nivel nacional y más allá de las fronteras”, dijo Navejas.

Dijo que recién regresaron de Estados Unidos para dedicarse a la promoción del nuevo material, luego de dos años de no contar con uno, y que la próxima semana retornarán a la Unión Americana para participar en el Latin Alternative Music Conference, un festival cultural importante que se efectúa en Nueva York.

Comentó que Relámpago es el sencillo que marca su retorno a la escena musical y lo darán a conocer el fin de semana en Fresnillo, en otro festival. “Se trata de un tema altamente rockanrolero, protopunk, un sonido previo al punk como se conoce hoy, muy al estilo de bandas como The Who, The Stooges, Wire y Buzzcocks, con sonidos de guitarras”, explicó Julio Navejas.

El tecladista afirmó que Zacatecas es cuna de grandes talentos en todos los ámbitos del quehacer artístico, con eco a nivel nacional. “Son paisanos autores y artistas de renombre como Tomás Méndez, el grupo Los Temerarios, el pintor Francisco Goitia, el creador de obras clásicas Manuel M. Ponce, el poeta Manuel López Velarde”, añadió.

En defensa de lo propio, dijo, Enjambre genera poco a poco su camino en la escena del rock, “aún estamos por escribir nuestra propia historia, porque hay mucho talento zacatecano, pero hoy en día los jóvenes se desaniman muy pronto, pero estoy seguro de que pronto saldrán nuevas bandas”.