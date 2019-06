Taylor Swift alza la voz contra la homofobia en video con Katy Perry

México, 17 Jun (Notimex).- La cantante Taylor Swift lanzó un mensaje contra la homofobia en el video de su sencillo You need calm down, en el que aparece Katy Perry.

En el audiovisual, Swift, quien viste con un traje de papas fritas y se reencuentra con la amistad de Perry, disfrazada de hamburguesa, muestra su apoyo a la comunidad LGBT.

“Y controla tus ganas de gritonear a toda la gente que odias”, dice una parte de la letra de la canción en la que también hace referencia a una organización que apoya a la comunidad gay: “¿Por qué estás enfadado cuando podrías estar GLAAD?”.

En el video también participaron la actriz y productora Laverne Cox, el patinador artístico Adam Rippon, los cantantes Adam Lambert y Hayley Kiyoko, la presentadora Ellen DeGeneres, y el modelo y drag queen RuPaul, así como parte del elenco de la serie Queer Eye.

Asimismo, la artista incluye un mensaje final en el que invita a sus seguidores a apoyar su solicitud para que los senadores de Estados Unidos respalden la Ley de Igualdad, a fin de terminar con la discriminación con base a la orientación o la identidad sexual de un individuo.