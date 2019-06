Hoy la gente elige qué escuchar, dice Jesús Zavala, vocalista de Reik

México, 11 Jun (Notimex).- Jesús Zavala, vocalista del grupo Reik, señaló que hoy en día la gente escoge a quién escuchar, “ya no existe quien te diga: ‘No, porque no es balada y aquí en México esa exigencia no funciona’. Ahora nos aferramos a sacar algo, si funciona y me dijiste que no, ahí ya lo constataremos”.

El músico consideró que a diferencia de otras épocas, hoy existe más libertad creativa, y en su opinión ya no es necesario cantar en inglés para que la propuesta de un artista aspire a convertirse en un producto de exportación, pues la música latina se abrió al mundo.

“La música latina se volvió un producto de exportación mundial porque se canta en lugares donde no se habla español. Hoy puedes ser un artista global sin hablar en inglés y eso es lo que Reik está buscando”, resaltó.

Al presentar el disco más reciente de la agrupación titulado Ahora, el cantante destacó que optaron por colaborar con intérpretes como Maluma, Wisin & Yandel, Ozuna, Manuel Turizo, Tommy Torres y Zion & Lennox porque son los reggaetoneros que están sobresaliendo en el orbe y ellos quieren seguir sus pasos.

“Queremos grabar con todos y en todas las regiones para lograr la proyección mundial que estamos buscando. Este álbum es nuestra carta de presentación, esto es lo que somos ahora. Somos un grupo versátil que de ahora en adelante interpretaremos todo tipo de canciones”.

Indicó que seguirán colocados en el pop y las baladas, pero también en el género urbano y lo que se les atraviese.

“Haremos combinaciones que nadie se imagina”, subrayó el intérprete de éxitos como Noviembre sin ti y Peligro.

Hace 16 años que Reik incursionó profesionalmente en la música, recordó Jesús, eran tres chamacos que jugaban a crear canciones y luego entendieron la naturaleza de la industria en América Latina.

“Nos tocó ver cómo se afectó la producción del disco y cómo las disqueras no supieron qué hacer para mantenerse a flote y vivimos crisis muy duras. Ahora que nos tocó el ‘boom’ de la música latina, vemos que existe mucho apoyo e infinidad de artistas nuevos.

“Ya nos fue bien y nos fue mal. Lo que nos está pasando ya no nos marea, lo agradecemos y lo tomamos como un poco de presión para trabajar más duro, porque hay que aprovechar la ventana que se nos está abriendo al mundo”.

Reik, destacó, atraviesa por una etapa positiva en la que laboran como adultos. Su trabajo lo observan con mucha responsabilidad y metas claras.