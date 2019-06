Los retos en la industria musical no distinguen sexo Carla Wolff

México, 8 Jun (Notimex).- La cantante mexicana Carla Wolff, quien se ha dedicado a rescatar la música romántica, aseguró que cada artista tiene un camino por delante, por lo que los retos son difíciles tanto para hombres como para mujeres.

“En definitiva, cada quien tiene su camino, soy una creyente, totalmente ferviente, de que todos tenemos un camino por andar y es diseñado para cada quien. El Sol brilla para todos y para algunos será en un camino diferente, no tiene que ver con que si eres hombre o mujer”.

En entrevista con Notimex, Wolff aseguró que es el compromiso que le ponga cada artista a su carrera el que se verá reflejado, puesto que “todo esfuerzo tiene recompensa y nos llega a todos cuando trabajamos”.

Por ello, comentó, está en constante aprendizaje, sobre todo porque le gustan los retos y entregarle calidad a su público. “Las horas de estudio, vocalización, no es la parte bonita, no es tan bonito hacer trompetillas, pero hay compromiso de darle a tu público lo mejor de ti y creo que los caminos se abren”.

Carla, quien además de música romántica ha interpretado salsa y merengue, presenta esta noche en un foro de la Ciudad de México su nuevo trabajo Junto a ti, producido por Manolo Calderón y Alberto Campoy.

I’ll never love this way again, Close to you y Pide al tiempo que vuelva (Somewhere in time) son los sencillos, cantados en dos idiomas, que hasta el momento se conocen.

“Estrenaremos video de Close to you, grabado en Xochimilco. Es una mezcla de México con la big band jazz, la verdad es un trabajo muy bonito que enaltece a México, un trabajo importante y espero que mi público este ahí.

“Fue un compromiso absoluto. Me interesa que me reconozcan por mi desempeño, compromiso, mi querer hacer algo más por mi público”, apuntó.