Haydée Milanés abierta a cantar cualquier género, pero con calidad

México, 2 Jun (Notimex).- La cantante cubana Haydée Milanés consideró que el problema no son los géneros musicales sino los autores, por los cuales se pueden encontrar tanto cosas buenas como malas en las canciones.

“En la trova seguramente hay muchas cosas malas, en las baladas, el pop y en el reggaetón, ahora que está de moda, muchísimas cosas malas, pero también se pueden hacer cosas buenas, todo depende del autor”, explicó en entrevista con Notimex.

Aunque no descartó participar en cualquier género musical, aseguró que no cantaría algo con lo que no se sintiera identificada. “No creo que se base en géneros sino en letras, en armonías, en melodías, en cuestiones específicas, hay cosas con las que uno se siente más identificado que con otras”, detalló.

La cantautora indicó que le gusta sentirse libre al cantar, así como experimentar con distintos ritmos, por lo que su estilo se basa en la canción, aunque entre los elementos que predominan se encuentra el son y el jazz, por lo que opta por trabajar con números jazzistas que puedan improvisar.

“Me gusta también cantar bolero, me siento muy cómoda cantándolo y creo que es lo que más me gusta en la vida”, compartió la hija del famoso cantautor Pablo Milanés, a quien acaba de hacer un homenaje con el disco Amor.

Haydée Milanés descartó estar en su zona de confort, porque aseguró que para cantar a otro autor y hacerle un homenaje se debe adentrar en su historia y en las canciones de éste, como hizo con el álbum en el cual canta a dueto con su padre temas como A veces cuando el Sol y Ya se va aquella edad.

“Las canciones de mi padre no son nada fácil, son técnicamente difícil de interpretar, pero ha sido un gusto tremendo para mí, además de que me formaron musicalmente, son parte de muchos recuerdos de mi niñez y son canciones hermosas, estaba loca por cantarlas hacía mucho tiempo”, mencionó.

Este material lo retomó en una edición de lujo, en el cual también interpreta los temas de su padre, pero en colaboración con otros grandes artistas, lo cual indicó fue “algo muy lindo” por los aportes que realizaron a las canciones.

“Uno de los retos más grandes que ha tenido este disco es poder hacer estas canciones de una manera diferente, poder hacer versiones que aportarán algo nuevo a la canción y me siento muy feliz por este disco”, reconoció.

La joven expuso que hacer este disco implicó bastante trabajo, sobre todo para convocar a todos los artistas que participan, en cuanto a contactarlos y organizar los espacios para grabar.

“Todos accedieron muy amablemente y con muchísimo cariño y respeto hacia mi padre y hacia mi trabajo, pero combinar todos esos tiempos, escoger los tonos de las canciones, yo quise escoger la canción perfecta para cada uno, y eso siempre es un trabajo de pensar, de reflexionar y de escuchar muchas canciones”, contó.

Sin embargo, Haydée logró convocar a 14 artistas, entre los que se encuentran: Omara Portuondo, Francisco Céspedes y Carlos Varela, de Cuba; Pedro Aznar y Fito Páez, de Argentina; Silvia Pérez Cruz y Joaquín Sabina, de España; así como Ibeyi (Francia-Cuba), Pavel Núñez (Rep. Dominicana) y Chico Buarque (Brasil).

“Me siento muy agradecida de que hayan participado porque hicieron cosas muy bonitas, es un disco que ha quedado muy lindo, tengo que agradecerles mucho la participación”.

En el caso de México cuenta con tres representantes mujeres y un hombre, Julieta Venegas, Lila Downs, Rosalía León y Edgar Oceransky, que aseguró son excelentes artistas y maravillosos seres humanos; en el caso de la primera, indicó que fue porque la conocía en persona ya que le abrió dos conciertos.

“Hicimos muy buenas migas y creí que esta era una oportunidad muy linda para invitarla a cantar; a Lila Downs no la conocía personalmente pero sí admiraba mucho su trabajo, además es un referente importantísimo para la mujer latinoamericana. Todas son maravillosas artistas y seres humanos”, destacó.

En el caso de Rosalía, aunque tiene una trayectoria joven y la conoció hace poco tiempo, reveló que quedó encantada con el trabajo que hace con el folclor mexicano y con sus canciones, e hicieron buena química.

Mientras que al cantautor Edgar Oceransky lo conoció por un festival que organiza en Querétaro al cual la invitó. Él fue el único que seleccionó la canción para el disco, que es El amor de mi vida.