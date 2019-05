José Luis Roma dice que una canción puede destruir o transformar

México, 26 May (Notimex).- A través de las canciones se puede transformar la vida de alguien o destruirla, por eso el compositor debe ser muy responsable con las letras que propondrá al público, afirmó José Luis Roma, integrante del dúo mexicano Río Roma.

“A diario, a través de las redes sociales, los fans nos escriben para platicarnos cómo es que ciertos temas de nosotros repercutieron en su vida. En una ocasión nos tocó atestiguar cuando una persona en silla de ruedas se puso de pie tan solo al vernos, fue impactante”, platicó el cantautor en entrevista con Notimex.

“Esa persona no podía caminar desde hacía tiempo y siempre pedía que le pusieran la canción ‘Me cambiaste la vida’, pues le fascinaba. De ahí que, al conocernos, sucedió el milagro. Lo cuento así de fácil porque así de fácil sucedió y su mamá no lo podía creer como tampoco nosotros”.

“Me cambiaste la vida” es un tema incluido en el álbum “Al fin te encontré” que Río Roma lanzó al mercado en 2011.

“Fue el sencillo que precisamente nos cambió la vida. Aunque en mi caso ya había experimentado otros éxitos esta canción hizo que los expertos en música voltearan a ver nuestro proyecto Río Roma.

“Al público le gustó tanto que no solo nos posicionamos en México, también nos fuimos a Estados Unidos, Perú, Chile y toda Latinoamérica”.

Las canciones, subrayó José Luis, tienen un poder impresionante. “Por eso digo que debemos ser muy responsables de lo que escribimos. Y no hablo nada más de los compositores de la música urbana, me refiero a todos. Hay que revisar bien lo que vamos a comunicar porque cualquier niño tiene los temas a su alcance”.

Recordó que a los 13 años compuso su primera canción. Fue algo sencillo, dice, y la llamó “Si tú me amaras”.

“La defino como una balada coqueta que dediqué a una exnovia que quise mucho. A partir de ahí compuse más e ingresé al grupo Ciao mama (1997) que producía Carlos Lara. Aunque estuvo muy divertido y los quiero mucho (a los integrantes), el proyecto no pasó de ahí y me dediqué a componer más”.

Cuando Mario Domm, Samo y Pablo Hurtado analizaban la opción de proponerse como grupo bajo el nombre de Camila, Mario se acercó a José Luis para solicitarle la letra de una melodía ya compuesta. Se trató de “Todo cambió”, que incluirían en su disco debut de 2006.

“Y tal cual, todo cambió para todos. La historia comenzó en la playa. Mario y yo nos encontramos y me invitó a su estudio para enseñarme lo que estaba creando. Me sugirió que hiciéramos una balada y de inmediato le respondí que sí. Recuerdo que me enseñó una fotografía en blanco y negro, me puso la melodía y empecé a ponerle letra.

“Aunque él ya tenía la idea de por dónde iba, siempre le voy a agradecer mucho que me haya invitado a participar en un tema tan bonito y que gracias a su producción se derivó todo el éxito”, compartió.

Ese momento atrajo la atención de varios intérpretes de la balada y el género pop, entre ellos Alejandro Fernández, quien le pidió una composición y optó por darle “No lo beses” (2009), que nunca se convirtió en sencillo.

“Por eso es que la volvimos a grabar y a la fecha es mi canción más versionada, después de ‘Día de suerte’ (2011), que popularizó Alejandra Guzmán”.

José Luis Roma, quien hace unos días recibió el premio “Éxito SACM” por su canción “Amigos no, por favor”, que interpreta Yuridia, también es autor o coautor de hits como: “Te dejo en libertad”, “Perdón, perdón”, “¿De dónde sacas eso?”, “Lo aprendí de ti” (Ha*Ash); “Mi persona favorita”; “Amore mío” (Thalía); “Ya es muy tarde” y “Cobarde” (Yuridia), entre otros.

“Mis canciones tienen alma, solo las compongo cuando me llega el alma, pues trato de no forzar la pluma. Muchos colegas dicen que componer es 10 por ciento inspiración y 90 transpiración. Puede ser, pero a mí no me funciona así, yo soy 90 por ciento inspiración o a veces 100”.

A diario le llegan solicitudes de temas a su WhatsApp y prefiere no comprometerse de inmediato, pues la inspiración no es algo que lleve siempre en el bolsillo y use cuando tenga que ser.

“Trato de no forzar las cosas. Hay canciones que me salen con más alma que otras. Algunas nacen de una situación y otras son vivenciales; incluso podría decir que el 90 por ciento tienen que ver conmigo y con alguna novia.

“He vivido muy intensamente, soy más afortunado en el amor que desafortunado y gracias a eso es que surgen las canciones y todas están basadas en situaciones y no en lo que estoy sufriendo o lo que ella padece, más bien es de nosotros, de cómo ella lo ve”.

Aunque el público cree que él y su hermano Raúl componen todas las obras musicales de Río Roma, aclaró que solo él es el autor y quizá una que otra con su hermano.

Informó que este 31 de mayo se presentará en una bohemia al lado de Mónica Vélez y Horacio Palencia en un lugar de la Ciudad de México. Será a finales de año cuando Río Roma dará a conocer su próximo disco que, augura el cantautor, será el más importante en su carrera, y en unos días se estrenará un dueto que hicieron con Yuridia.