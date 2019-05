El David Aguilar sigue a la conquista de México y el mundo

México, 25 May (Notimex).- Para el cantautor mexicano El David Aguilar, el trabajo duro, la constancia y el amor por la música es lo que han hecho posible que su arte siga conquistando el oído del público nacional e internacional.

Ahora busca seducir a sus fans y a nuevos adeptos con En el café, tema que escribió hace 10 años mientras vivía en su natal Culiacán. “Es una canción que trata de un tema muy cotidiano; es una apología del oficio del mesero o la mesera”, dijo el cantante, quien ha sido nominado cinco veces a los Grammy Latino.

En entrevista telefónica con Notimex, El David Aguilar indicó que le gusta “resumir la canción diciendo que se trata de una construcción musical de ‘Mary Poppins’, pues habla de cómo una mujer (su amiga) tenía la destreza para cargar charolas llenas de platos, abriendo la puerta con la rodilla, etcétera”.

La historia del tema surgió cuando Rodolfo David Aguilar Dorantes, nombre de pila del músico, visitaba la cafetería donde trabajaba una de sus amigas y al ver cómo mecereaba, decidió escribir una canción. “La pulí y luego la canté en vivo para calar cómo reaccionaba la gente y aquí está el resultado”, apuntó con emoción.

El intérprete aseguró que lanzar este tema nueve años después no significa que exista alguna añoranza hacia su pasado, pues él no graba ni publica en un sentido cronológico. “A mí me gusta vivir mi presente y mirar hacia el futuro”, apuntó.

Los Grammy en su carrera

De acuerdo con el músico que en 2018 estuvo nominado al Grammy en las categorías de Canción del Año, por Embrujo y La danza de las gardenias; Álbum del Año, por Siguiente; Mejor Artista Nuevo y Mejor Álbum, esto lo ha acercado a los reflectores, “pero en lo artístico nada ha cambiado”.

No obstante, reconoció que en la actualidad sus días pasan más rápido por los proyectos en los que ha tenido la fortuna de involucrarse, como el que está por lanzar al lado de su colega Caloncho.

“Las nominaciones han levantado polvo para que todo pase más rápido, me han abierto las puertas con los medios, pero a nivel artístico no aportan más allá de lo aprendido en las ceremonias de premiación y en tener la oportunidad de acceder más a la industria”, expuso el cantautor, quien se presentará el 8 de junio próximo en un reconocido recinto de la Ciudad de México.

Con música muestra su postura político-social

El cantautor consideró que su carrera artística también puede llegar a ser una herramienta para hacer que se reflexione en torno a los temas que aquejan al país, entre ellos la violencia, la desigualdad económica y la pobreza.

Al preguntarle si pensaría escribir alguna canción en torno a estos hechos, el músico dijo que lo haría sin ningún reparo, porque él siempre ha estado en contra del poder.

Compartió que le llama mucho la atención que “actualmente en la Ciudad de México haya mucha violencia, mucho robo, y lo sé porque personas cercanas a mí lo han vivido, son como un hecho cotidiano los asaltos en el transporte público, en los restaurantes, la violencia se incrementó“, mencionó.

El David Aguilar dijo no saber qué es lo que esté pasando a fondo como para que la violencia se haya incrementado, pero sostuvo que tiene fe de ver una voluntad mucho más clara de las autoridades.

“Hay una parte mía esperanzadora para que los proyectos tomen su cauce, como el Tren Maya y las refinerías, y espero que los beneficios tengan como destino causas sociales, porque pienso que la desigualdad, la violencia y la pobreza son los principales problemas de México”, señaló.

En cuanto al plan de austeridad de la actual administración federal, opinó que no debe mermar la cultura en lo general, y que más allá de reproches por estar acostumbrados a ciertos apoyos, las industrias deben estar conscientes de que los artistas siempre han sido apoyados, a diferencia de otros países donde no existen estímulos ni becas oficiales.