Cada vez menos compositores hacen crítica social El Kanka

México, 23 May (Notimex).- En la actualidad hay una corriente de compositores menos analíticos y más pendientes de las críticas estilísticas y musicales, consideró el compositor y músico español El Kanka.

Para Juan Gómez Canca, su nombre real, el porcentaje de autores que ya no le cantan a lo social se ha incrementado, aunque también hay artistas que son críticos a través de la música.

“Creo que los cantautores eran mucho más críticos antes, pero conozco a muchos artistas que siguen esa línea, pero de otra manera, porque el lenguaje, también ha evolucionado”, señaló en entrevista con Notimex.

Con poco más de una década de carrera, El Kanka, que experimenta con toda clase de ritmos como el danzón, el blues, la rumba, el rap, el reggae, aseguró que “le seducen” más los autores cuyas letras tienen más contenido y crítica social, “pero eso es un gusto personal que a mí me atrae”.

Tras la experiencia que ha tenido en el ámbito musical, se mostró respetuoso del trabajo de sus colegas, pues afirmó, “hay cabida para todos y si alguno de mis compañeros prefiere no hacer crítica social en su música eso no quiere decir que en su cotidianidad no sea crítico o comprometido con esas causas”.

Indicó que más allá de la fuente de inspiración, que puede ser desde una tontería o la cosa más trivial hasta una experiencia personal, lo importante es contar con los recursos suficientes para darle forma a una idea y convertirla en una canción.

“Al final quienes hacemos canciones, intentamos hacer algo no sólo cercano a la poesía, sino que también intente decir algo. Creo que todos tenemos nuestra vista en nosotros y acabamos con los temas sociales, quizá en algo que nos afecta o en algo en lo que tenemos que opinar”.

Señaló que en sus temas le gusta hacer sus críticas en un tono irónico y burlón, “tirando más del humor que del enfado y a raíz de eso se desarrolla mi estilo”.

Actualmente, el Kanka cuenta con cuatro discos Lo mal que estoy y lo poco que me quejo (2013), El día de suerte de Juan Gómez (2014), De pana y rubí (2015) y El arte de saltar (2018), este último con el que realiza una gira latinoamericana, que incluye una fecha en la Ciudad de México, el próximo 28 de junio.

Aunque ahora goza de mayor popularidad en el ámbito musical, recordó que como artista independiente ha tenido que picar piedra desde abajo.

“Para vivir de la música a lo primero que te enfrentas es a que un gran número de gente te conozca y eso no es nada fácil, sobre todo cuando no cuentas con el apoyo de las disqueras ni de los medios, o no suenas en la radio”.

Indicó que actualmente el uso de la tecnología no sólo para crear música sino para llegar a más gente, posibilita que el material de los artistas no dependa del apoyo de sellos discográficos, para trazar un camino alternativo exitoso, que “al final es más libre”.

“El paradigma musical ha cambiado, si bien una multinacional con sus recursos económicos te puede ayudar, pero ya no es absolutamente necesario, ahora se puede llevar una carrera independiente con las redes sociales y el streaming. Ahora hay muchísimos artistas que van por su cuenta y que logran con grandes cosas. Hace unos años eso era prácticamente imposible”, puntualizó.

Con un repertorio compuesto por su álbum El arte de saltar, en el que hace una alegoría del sentido de la vida, de atreverse a ir hacia adelante y no paralizarse por los miedos, El Kanka visitará México en junio próximo, para mostrar su talento.

“En ocasiones anteriores el público en México me ha recibido con cariño y euforia. Me encuentro siempre con un público especializado, crítico e inteligente, porque México es un país de gran riqueza musical y cultural”, finalizó.