Jesse Turner apoya con su música a los latinos perseguidos en EUA

México, 22 May (Notimex).- El cantautor estadunidense Jesse Turner encontró en la música la manera de solidarizarse con los jóvenes latinos radicados en Estados Unidos, legales e ilegales, incluso nacidos en ese territorio, que padecen las políticas de persecución y racismo implementadas por el gobierno.

Jesse Turner, originario de Texas, de madre mexicana, fundador del grupo de música norteña Siggno, nominado al BMI Musica Award y al Latin Grammy Award, comentó que a través de la música invita a los jóvenes a olvidarse de esa situación que en algunos casos los orilla hasta a quitarse la vida.

“Crecí sin la figura paterna, mi madre no hablaba inglés, por lo tanto crecí en soledad y en el colegio siempre fui solitario. Intenté quitarme la vida, empecé cortándome el cuerpo con una práctica conocida como couting, pero la música me enseñó que había otro camino para salir adelante”.

Ahora que está a salvo, como artista, intérprete y compositor busca que a través de sus canciones, que incluyen letras de amor y de amistad, de ejemplos de vida, otros jóvenes escapen de esa realidad de odio.

La propuesta de Jesse es aceptada porque trata sobre los sentimientos, la unión, la solidaridad y de que todo es posible con trabajo.

Turner indicó que en su regreso a esta nación tras 19 años de ausencia trae ese mensaje de fortaleza y de apoyo a los mexicanos que buscan una oportunidad en el vecino país.

“A través de las canciones nos escapamos de los demonios internos, de los monstruos que llevamos dentro como los celos, la envidia, la codicia, la ambición, la violencia, la falsedad y la intriga”.

“Lágrimas de mi madre”, uno de sus temas, expone cómo los jóvenes se están quitando la vida en Estados Unidos al no soportar la presión de la persecución.

“Pese a que nací allá también me tocaba soportar lo que veía con los mexicanos apresados y eso me hundió en depresiones, trance del que salía escribiendo poemas, después me liberé con canciones y ahora soy feliz haciendo música”, mencionó.

La vida ha puesto a prueba al músico, como cuando su hijo Junior, integrante de Siggno, sufrió un accidente que lo hizo retirarse de la banda.

“Me dolió demasiado, sin embargo una vez más la música me indicó el camino para seguir adelante y ahora estamos de vuelta en la Ciudad de México para extender nuestra propuesta y presentar nuevo material”.

Jesse Turner explicó que en este viaje a la capital del país vienen los que ahora integran Siggno: Ricardo Rosales en el bajo sexto, César Chato en la batería, Rubén Robles en el bajo eléctrico y Jorge Torre en percusiones.

Los músicos de origen mexicano cuentan con una cultura binacional. “Tenemos las dos culturas y comprendemos la realidad de los que cruzan la frontera, sobre todo cuando son apresados. Nuestras letras reflejan esas historias de ambos lados de la frontera y describen una bi-realidad”.