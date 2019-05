Sylvie Henry se abre paso en la música con su voodoo jazz

México, 22 May (Notimex).- La cantante haitiana Sylvie Henry Germain, quien se abre paso con su voodoo jazz y melodías cantadas en creole (lengua criolla) en una industria musical dominada por el género urbano, destacó la importancia de cuidar el contenido de la canciones.

La artista llegó a México hace tres décadas para estudiar Ingeniería en Agronomía en la Universidad Autónoma Metropolitana, de la cual se graduó en 1995; sin embargo, dijo, “la vida me llevó por el camino de la música”.

Henry Germain inició su carrera musical en la Escuela Superior de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), donde tomó los cursos de solfeo, armonía, iniciación al jazz, historia de la música y piano básico bajo la tutela de Francisco Téllez, director del área en la licenciatura en jazz de la escuela mencionada.

“México es un país que me encanta, desde que llegué aquí para estudiar agronomía, pero mi camino ha ido más hacia la música. De donde vengo (Puerto Príncipe, Haití) la música es algo que se manifiesta en todo lo que hacemos”, comentó en entrevista con Notimex.

Señaló que desde su llegada al país fue absorbida por “la burbuja de diversidades de México, desde su gastronomía, manera de vivir y disfrutar de la vida y sus costumbres, y por supuesto la música”.

Comentó que con tantos años de residir en este país, su música también tiene influencias de lo que se hace aquí, “me gusta el mariachi, lo grupero y hasta Selena. Yo siento que uno se hace de donde es, pero también de donde está”.

A lo largo de su carrera ha ofrecido recitales en los que incluye temas de los mexicanos Alberto Domínguez, Agustín Lara, Consuelo Velázquez y José Alfredo Jiménez.

Actualmente su atención está centrada en la difusión de su disco La reina del sol, en el que busca rescatar sus raíces y la multiculturalidad de todas las manifestaciones de la vida en Haití.

Como artista independiente, Sylvie actualmente se abre camino con su voodoo jazz en una industria musical dominada por el género urbano.

“Nos soy prejuiciosa, pienso que dentro de todo lo que se hace hay ciertos vacíos que se deben llenar desde la intelectualidad, es curar el vacío de la relación con los demás, es saber aprender del otro, algo que me gusta de los japoneses es que de todo hay algo que rescatar”, apuntó.

En ese sentido, señaló que el reggaetón no es una música mala, “y si me ofrecen hacer algo de eso, buscaría dejar algo para los demás. No me atrevería a decir hay una música mala, sólo que hay que cuidar los contenidos”.

Indicó que actualmente los artistas deben hacer letras que importen, que ayuden a resolver los asuntos, por ejemplo, “el calentamiento global, hablar del amor, pero no de prostitución, incluso se puede hablar de educación, desde los más tiernos inicios, como tener a un bebé en brazos”.

Sylvie Henrie se presentará el 31 de mayo próximo en la Ciudad de México con un repertorio de su disco La reina del sol. “Nos van a encontrar con algunos beats y eso les va a hacer un ‘boom’ en el corazón”.