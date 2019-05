Alice Cooper y Apocalyptica, de lo mejor en el segundo día de Domination

México, 4 May (Notimex).- Alice Cooper, Apocalyptica, Dream Theater y Lamb of God son algunas de las estrellas que protagonizarán la segunda jornada del festival de metal Domination, que se efectuará este sábado en la curva cuatro del Autódromo “Hermanos Rodríguez”.

En total serán 28 propuestas musicales que tocarán en cinco escenarios, en el transcurso de casi 10 horas, en este día en el que se esperan 60 mil asistentes provenientes de diferentes partes de la República Mexicana y de otros países.

Esta fiesta cuenta con dos plataformas principales, una de ellas es la llamada Domination, que abrirá con la presentación de Driven, al que le seguirán Khemmis, Trivium, Apocalyptica y finalmente Alice Cooper, quien cerrará este espacio.

Mientras que el entarimado contiguo concluirá con Dream Theater, que tocará después de Ratt, Animals as Leaders y Glass Mind.

Por otra parte, el Headbanger´s Stage tendrá el sonido de Nuclear Chaos, Muluc Pax, So This is Suggering, The Bleck Dahlia Murder, Converge, Satyricon y Lamb of God.

En el Evolution Stage estarán Amigo The Devil, Alestorm, Unearth, Thrice, así como Dead Kennedys. Y el Raven´s Nest contará con el poder de Obesity, Iden Gakusha, Voltax, Cerbus, Alien Weaponry y Here Comes the Kraken.