Músicos recuerdan al DJ Avicii, a un año de su muerte

México, 21 Abr (Notimex).- A un año del fallecimiento del DJ sueco Avicii, su legado sigue vivo tanto en el público, como entre sus familiares y colegas, quienes se conectaron con sus éxitos.

El pasado 10 de abril fue lanzado un sencillo póstumo de Avicii, “SOS”, en colaboración con Aloe Blacc, sin embargo en su trayectoria dejó un gran listado de hits que se han convertido en himno para sus fans, por ejemplo “Levels”, “Wake me up”, “Hey brother”, “I could be the one”, “Silhouettes”, por mencionar algunas.

Este sábado, varios artistas lo recordaron en redes sociales con fotos y videos, como el DJ Snake, quien escribió: “El gran Avicii para siempre”; miestras que el productor de música electrónica Nicky Romero señaló: “1 año, te extrañamos”, mensaje que publicó junto con una selfie en la que aparecen ambos.

También el DJ y productor guatemalteco Carnage subió una foto con Avicii, con un “te quiero hermano”; el compositor estadunidense Nile Rodgers, igualmente publicó una foto con el tornamesista; y el cantante Adam Lambert, en el estudio de grabación “siempre tendrás un lugar especial en mi corazón”, dijo.

El 20 de abril de 2018, el rubio DJ Avicii se suicidó a los 28 años. Su familia declaró en ese entonces a través de una carta que “él libró una batalla contra sus pensamientos, sobre el significado de la vida y la felicidad. No pudo continuar más, quería encontrar paz”.

Al momento de que se dio a conocer esta noticia varios músicos, entre ellos Skrillex, Calvin Harris, Marshmello, entre otros, compartieron su dolor y sus mejores recuerdos con Tim Bergling, su nombre real, de acuerdo con Billboard.

El tornamesista, quien nació en Estocolmo el 18 de septiembre de 1989, en varias ocasiones tocó en México, algunos de sus logros fue que en 2008 dio a conocer una mezcla de la canción del videojuego “Commodore 64”.

Adquirió reconocimiento mundial con composiciones como “Sunshine”, que en 2011 realizó con el francés David Guetta; en el 2016 se retiró por motivos de salud, afectado por el alcoholismo.