Alice Cooper, Johnny Depp y Joe Terry regresan con música inédita

México, 19 Abr (Notimex).- El cantante Alice Cooper, el actor Johnny Depp y el guitarrista Joe Perry, trío que es conocido en la industria musical como Hollywood Vampire, regresan a los escenarios con temas inéditos, los cuales presentarán durante una corta gira por Estados Unidos.

El grupo se encuentra en la promoción de su segunda producción discográfica repleta del más puro rock and roll, la cual se llamará “Rise” y saldrá a la venta el 21 de junio en CD, doble vinil y digital.

Como primer adelanto del álbum que contará con 16 temas, se liberó el sencillo “Who’s laughing now”, material que captura la actitud natural, cruda y festiva de estos talentosos “vampiros”.

A diferencia de su disco debut, en el que versionaron a los artistas que admiraban, Hollywood Vampire presenta en éste algunas creaciones originales.

Fue así que “Rise” quedó integrado por “I want my now”, “Good people are hard to find”, “How the glass fell”, “The boogieman surprise”, “Welcome to Bushwackers” (feat. Jeff Beck & John Waters), “The wrong bandage”, “You can’t put your arms around a memory”, “Git from round me”, “Heroes”, “A pitful beauty”, “New Threat”, “Mr. Spider”, “We gotta rise”, “People who died” y “Congratulations”.

De acuerdo con su página oficial, será en mayo cuando lo presenten en vivo, toda vez que tienen programados siete conciertos: Las Vegas (10), Los Ángeles (11), San Francisco (12), Denver (14), Albuquerque (16), Scottsdale (17) e Indio (18).