Obra de Silvestre Revueltas cautivó a pianista surcoreana Yeol Eum Son

México, 11 Abr (Notimex).- La música tradicional mexicana, sobre todo la obra del compositor Silvestre Revueltas, atrae a la pianista surcoreana Yeol Eum Son, quien tocará esta noche en el Palacio de Bellas Artes, junto con la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes.

Yeol Eum, quien a los tres años y medio dio rienda suelta a su talento en el piano, dijo que está agradecida por estar en México, ya que es una nueva experiencia estar en esta parte del mundo.

“Todavía no he tenido tiempo suficiente para explorar, pero me fascina, se ve diferente a otros países y a otras ciudades que he visitado”, enfatizó la pianista de 32 años de edad, quien reside en Alemania.

Agregó que cuando era un poco más chica, se sintió atraída por la música de Revueltas, también violinista y director de orquesta, y en general por los temas tradicionales mexicanos.

“Como vengo de una madre pianista, crecí escuchando diferente música, aunque no recuerdo nombres de los demás compositores de este país”, aseguró la joven.

En entrevista con Notimex, Eum Son señaló que tocará esta noche la pieza “Concierto para piano no. 21”, de Wolfgang Amadeus Mozart, en el marco del Festival del Centro Histórico 2019 de la Ciudad de México.

“Para mí es una de mis piezas favoritas, la conozco muy bien, porque la he tocado desde niña, creo que es una obra maestra y exitosa, que guarda o cierra todo tipo de magia, que espero el público la disfrute”, detalló.

Reconoció que Mozart fue uno de los primeros compositores a los que escuchó desde niña y por supuesto valora su acervo musical.

“Desde los 4 o 5 cinco años de edad, escuchaba la Flauta Mágica y veía los videos de sus óperas, y de alguna manera me familiaricé con sus obras sacras, por lo que pienso que influyó en mi carrera artística”, relató Eum Son, nacida en Wonju, Corea del Sur.

Recordó que el deseo de su madre, quien tocaba piano y era cantante amateur, era que si tenía un niño o niña talentosa para la música, se dedicara a esa carrera.

Por lo que que cumplió ese anhelo de su mamá: “La verdad he disfrutado mi vida, y pienso que no he sacrificado nada, fui a la escuela, jugaba con mis amigos y estar con la familia, aunque nunca dejaba de estudiar y practicar piano, al que le dedicaba cuatro o cinco horas al día”, reconoció la ejecutante.

Para Eum Son sus compositores favoritos son: Mozart, Robert Schumann, Ludwig van Beethoven, Maurice Ravel y Dmitri Shostakóvich.

La pianista aconsejó a las nuevas generaciones que si deciden estudiar una carrera como músico, lo primero que tienen que hacer es un diálogo consigo mismo.

Porque ha conocido a mucha gente que nace con un talento nato, pero no les gusta la música y acaban sufriendo, “pero si realmente les gusta, tienen que prepararse para que sea fructífero”, apuntó la pianista.