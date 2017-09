El cantante británico ha vuelto a recurrir a su azarosa vida sentimental como fuente de inspiración para su música, lo que queda patente en la letra del melancólico tema 'Too Good at Goodbyes'

Tras un parón musical de casi dos años que se vio aparejado a una desaparición casi completa de las redes sociales, el cantante Sam Smith (25) vuelve por todo lo alto al panorama musical con un nuevo sencillo, ‘Too Good at Goodbyes’.

Que da continuidad a ese estilo melódico, sentimental y autobiográfico que llevó al vocalista británico a copar los primeros puestos de las listas de éxitos con su disco debut ‘In the Lonely Hour’ (2014).

Tanto es así, que el propio artista no ha dudado en sincerarse ahora sobre las últimas novedades de su irregular trayectoria amorosa.

Con el objetivo de justificar de alguna forma el sinfín de confesiones personales que hace en el citado tema, en el que se expresa sin ambages sobre su regreso a la soltería tras un breve romance con el modelo Jonathan Zeizel.

“Esta canción va sobre mí y sobre una relación que tuve. A día de hoy estoy soltero, definitivamente soltero, y me siento aún más solo que cuando lancé mi primer álbum. La gente lo notará claramente cuando escuche la canción, que va sobre un capítulo muy íntimo de mi vida y de las experiencias que he vivido en él”, reveló en la emisora Beats 1 Radio.

Al margen de lo dramático e incluso doloroso de estas vivencias, lo cierto es que el intérprete ha salido de ellas fortalecido y exhibiendo una actitud mucho más optimista a la hora de pronosticar lo que el futuro le tiene guardado tanto a nivel sentimental como profesional.

“La verdad es que siento que estoy preparado para algo más positivo, y tengo la certeza de que vendrá en algún momento. Todo lo que pasé a nivel de relaciones el año pasado me ha hecho más fuerte y creo haber extraído lecciones muy enriquecedoras de ello”, aseguró en la misma conversación.

Una de las razones que explican su decisión de abandonar temporalmente la vida pública, como ha manifestado Sam, reside en su deseo de disfrutar al máximo de la compañía de sus amigos y familiares y en un contexto en el que, por una vez, él no se erigía como el centro de atención de todas las conversaciones.

“Simplemente quería volver a las mismas dinámicas de siempre, las que tenía con mis amigos y con mi familia antes de conocer la fama. He podido comprobar que la popularidad te cambia y eso me asustó mucho”.

“Empecé a sentir que ya no tenía nada en común con mis seres queridos porque nuestras vidas eran muy diferentes, y llegué a volverme una persona muy distante. Fue muy duro para mí, porque cuando no estoy con ellos me vuelvo otra persona, y en ocasiones esa persona no me gusta”, relató en la entrevista.

