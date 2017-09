Taylor Swift destrona a “Despacito” con nueva canción

Los Ángeles, 5 Sep (Notimex).- La cantante estadounidense Taylor Swift lidera la lista Hot 100 de la revista “Billboard” con su tema “Look what you made me do”, posición que por 16 semanas mantuvo el puertorriqueño Luis Fonsi con su tema “Despacito”.

Este corte debutó en dicho chart en el puesto 77, el pasado 25 de agosto, y ahora se encuentra en el primer sitio de popularidad; de acuerdo con el sitio especializado, Swift rompió el récord para una canción interpretada por una mujer.

Esta canción es la primera que lanza de lo que será su próximo álbum de estudio, “Reputation”, que saldrá al mercado el 10 de noviembre de este año. De esta forma, la cantante destronó a Fonsi quien se mantuvo en el primer sitio por 16 semanas.

Después de su primera semana de streaming, “Look…” lideró la lista de Streaming Songs con 84.4 millones de reproducciones en Estados Unidos, según reportes de Nielsen Music obtenidos hasta el 31 de agosto.

Para Swift significa también un nuevo récord que ni “Despacito” logró, pues su máximo punto lo alcanzó el 17 de junio con 69.6 millones de reproducciones, y también superó a Adele, quien en noviembre de 2015 colocó a “Hello” como la canción más reproducida, con 61.6 millones de escuchas.

Este tema también se coloca en las primeras posiciones de ventas en descarga con 353 mil en la semana del 31 de agosto; además que superó a Ed Sheeran con “Shape of you”, que alcanzó 240 mil descargas.