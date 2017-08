Trío Il Volo comienza su gira en México con boletos agotados

México, 16 Ago (Notimex).- El trío italiano Il Volo agotó las localidades para su concierto en el Teatro Metropolitan, donde se presentará el próximo 7 de septiembre, aunque continuará su gira por el país en las ciudades de Monterrey y Guadalajara, el 9 y 10 de septiembre, respectivamente.

Tras una serie de conciertos por diversos países de Europa, Il Volo arranca en México su gira por Latinoamérica, titulada “Notte Magica–A Tribute to the Three Tenors”, con la cual los integrantes Ignazio Boschetto, Piero Barone y Gianluca Ginoble buscan atraer a públicos de todas las edades al aprovechar sus espectaculares voces.

En estas exhibiciones, el trío interpretará los temas de su más reciente producción, compuesta por un disco compacto y un DVD de su concierto grabado en Florencia, Italia, destacaron los promotores del conjunto.

Entre las canciones que se podrán disfrutar, se encuentran: “Granada”, “Torna a Surriento”, “Mattinata”, “Cielito Lindo”, “O Sole Mío Tonight”, “My Way”, “Maria” y “Turandot: Nessun Dorma”, entre otras.

Con cinco años de presentaciones en los mejores escenarios del mundo, Ignazio Boschetto, Piero Barone y Gianluca Ginoble han conseguido dos nominaciones a los Premios Latin Grammy, un premio Latin Billboard como Mejor Artista y la Victoria en el Festival de Sanremo.

Destacan sus colaboraciones con Plácido Domingo, Eros Ramazzotti y Barbra Streisand.

Il Volo es un fenómeno musical que se ha consolidado como el mejor en su género, lo cual demostrará al concluir en México y seguir en Santo Domingo, Panamá, Ecuador, Brasil, Argentina y Chile para finalizar el año con dos presentaciones en Japón en noviembre y diciembre.