Banda Rey Pila estrena su sencillo “How do you know?”

México, 12 Abr (Notimex).- La banda mexicana de rock Rey Pila estrenó “How do you know?”, primer sencillo de su disco de corta duración (EP) “Wall of the goth”, con el cual explora terrenos musicales ajenos a lo que había hecho antes.

“Con esta canción queríamos crear una mezcla “cool” entre el pasado y el futuro, vibras ochenteras con una producción de 2017”, explicó Diego Solórzano, vocalista de la agrupación.

“Definitivamente queríamos entrar a un terreno que nunca habíamos explorado, un sano balance entre música pop y elementos más oscuros”, externó mediante un comunicado de prensa.

El EP, del cual también ya se puede escuchar “Ninjas”, fue producido por Julián Casablancas, vocalista de The Strokes, y estará disponible en México a partir del 28 de abril en diferentes formatos.

Las cuatro canciones que componen “Wall of the goth” se grabaron en los últimos meses de 2016 con Casablancas y el coproductor Shawn Everett, frente a las consolas de los Red Bull Studios en Nueva York.