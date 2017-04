La banda británica Blue hace caja gracias a las bodas de sus fans rusos

A principios del año 2000, los chicos de Blue, la banda británica del momento, enamoraron a toda una legión de seguidores con canciones como ‘One Love’ o su versión del tema de Elton John ‘Sorry Seems to Be the Hardest Word’. Sin embargo, tras tomarse un descanso en 2005 para concentrarse en sus respectivas carreras en solitario -que nunca llegaron a despegar-, su fama se fue evaporando a pesar de que en 2009 trataran de regresar por todo lo alto representando a su país en el concurso Eurovisión, en el que finalmente quedaron decimoprimeros, víctimas según ellos de las “votaciones por motivos políticos”.

Aunque nunca hayan llegado a recuperar su antigua popularidad, a pesar de haber publicado varios singles e incluso un disco en los últimos años, a los chicos de Blue – Antony Costa, Duncan James, Lee Ryan y Simon Webbe- no les va nada mal en el plano financiero, gracias a la devoción que aún les profesan sus fans de Rusia, que además da la casualidad de que se han convertido en oligarcas dispuestos a desembolsar el dinero que haga falta para que sus ídolos actúen en exclusiva para ellos.

“Estuvimos en Lituania el fin de semana, y nos vamos a ir a Rusia y Kazajistán y esos sitios, donde están todos los bolos. Y el dinero. De pronto, los niños que crecieron con nuestra música en esos países se han convertido en ejecutivos de compañías petrolíferas, o sus padres se han vuelto ricos, y quieren que Blue actúe para ellos cuando se casan”, explica Simon Webbe en una entrevista a la revista Shortlist.

Al intérprete no le da la más mínima vergüenza reconocer que está dispuesto a cantar para todo aquel que pueda entregarle a cambio un jugoso cheque. El atractivo joven con unos músculos impresionantes y trencitas se ha convertido en un padre de familia -su hija Alanah Jones, fruto de una relación anterior, tiene ya 11 años- y futuro marido cuya única preocupación es proveer para los suyos.

“Ahora lo importante para mí es poder pagar las facturas, y asegurarme de que a mi hija no le falte de nada en un futuro. O conseguir que mi prometida tenga la boda que se merece. Mis prioridades han cambiado. Ya no siento que tenga que impresionar a nadie”.

Se espera que Blue publique en breve una autobiografía sobre sus 16 años de carrera en la que abordarán la batalla secreta de Simon contra la depresión, que le llevó a plantearse quitarse la vida, y el cáncer de garganta que mantuvo a Lee alejado de los escenarios más de un año.