Pianista japonesa Hiromi Uehara llena el Lunario de virtuosismo

México, 30 Mzo (Notimex).- La pianista de origen japonés radicada en Nueva York, Hiromi Uehara, deleitó con sus melodías a un público que llenó el foro del Lunario del Auditorio Nacional la noche de este jueves.

Can su concepto musical Hiromi Uehara The Trio Project, mostró por qué se ha convertido ya en una leyenda musical en plena juventud, ya que no sólo ejecuta extraordinarias melodías en el piano, sino que de manera simultánea hace sonar un moderno sintetizador del cual arranca sonidos electrónicos que saturan el espacio.

Hiromi Uehara lo mismo externó su virtuosismo al piano, así como su facultad de fusionar lo moderno con lo clásico y sobre todo mezclar géneros tan diferentes como el jazz, el R&B y lo electrónico, con el fiel sonido acústico del bajo de Anthony Jackson y la batería de Simon Phillips.

En el marco de la promoción de su más reciente material discográfico, Alive, que la pone a la vanguardia de fusionar el elegante instrumento de cola con los sonidos computarizados del sintetizador, que realzan su virtuosismo a través de temas como “Warrior”, “Player”, “Dreamer”, “Endevor” y “Alive”, entre otras melodías.

Con reverencias, Hiromi agradeció a sus seguidores mexicanos las ovaciones y aplausos, pero sobre todo, que de pie la recibieran y de pie la despidieran al final de su recital.