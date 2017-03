Ciudad natal de los Beatles celebra 50 años de disco “Sargento Pimienta”

Liverpool, 27 Mar (Notimex).- La ciudad de Liverpool celebra 50 años del icónico álbum “Sargento Pimienta” de la legendaria banda The Beatles que fue un éxito comercial inmediato en 1967.

El puerto donde Paul McCartney, John Lennon, George Harrison y Ringo Starr nacieron, se conocieron y se lanzaron a la fama, es la sede de las celebraciones del octavo álbum de estudio, que revolucionó la música pop.

Del 25 de mayo al 16 de junio de este año, “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” servirá de inspiración a artistas internacionales que realizarán espectáculos en vivo, instalaciones, murales al aire libre, danza y teatro.

El curador del festival, Sean Doran, invitó a 13 artistas de todo el mundo para rendir tributo a los 13 temas musicales del álbum que incluye “Lucy in the Sky with Diamonds”, “With a Little Help from my Friends”, “When I’m 64”, y “Lovely Rita”, entre otros.

“La máxima prueba de un artista es que su arte trascienda y es probablemente más difícil en el género de pop-rock que suceda, a diferencia del teatro o la literatura. Este álbum ha probado su permanencia. La respuesta de los artistas fue decir ‘sí’ de inmediato”, externó Doran.

En entrevista con Notimex en el marco del lanzamiento del festival, Doran señaló que los artistas respetan el álbum y lo reconocen como una pieza de arte que los ha influenciado a través de los años.

Los grandes ausentes en estas celebraciones serán los dos exBeatles sobrevivientes: Paul McCartney y Ringo Starr.

“Estamos contentos de recibir la aprobación de sir Paul McCartney por nuestra idea y estilo para acercarnos a ‘Sargento Pimienta’ a los 50 años”, comentaron los co-curadores Doran y Liam Browne.

Entre los artistas invitados se encuentra la estadunidense Judy Chicago, contemporánea de los Beatles y pionera del arte feminista de los años 70, quien pintará un mural gigante en la pared exterior de una bodega en la zona portuaria de esta ciudad.

La Filarmónica de Liverpool será la sede de una instalación audiovisual y un performance a cargo del estadunidense DJ Spooky Room y su reinterpretación de “Getting Better”.

Durante el anuncio del “Festival Sgt. Pepper at 50” en esta ciudad, el alcalde, Joe Anderson, recordó que el turismo asociado a los Beatles deja una derrama económica anual de 82 millones de libras (103 millones de dólares).

La Beatlemanía continúa cautivando al público de todo el mundo que recorre la ciudad en la visita guiada Magical Mystery Tour que incluye las casas en las que los músicos nacieron y vivieron.

Una de las visitas obligadas es la calle de Penny Lane, que sirvió de inspiración para el tema del mismo nombre: la glorieta, el banco y el peluquero que se mencionan en la letra siguen exactamente en el mismo lugar cinco décadas después.

Otros de los sitios icónicos es Strawberry Fields, que inspiró el tema de John Lennon “Strawberry Fields Forever”, una de las canciones más personales del Beatle que hace referencia a su infancia.

En el recorrido no puede faltar el sobrio salón principal de la iglesia de San Pedro donde John Lennon y Paul McCartney se conocieron el 6 de julio de 1957 durante un festival de verano y casi de inmediato iniciaron su primera asociación musical en The Quarrymen, antecedente de los Beatles.

Las letras de los temas musicales “Penny Lane”, “Strawberry Fields Forever” y “Eleanor Rigby” hacen referencia directa a Liverpool.

En el cementerio de la iglesia anglicana de San Pedro existe una tumba con la inscripción de Eleanor Rigby, y los especialistas siguen debatiendo si es la misma Eleanor del tema musical escrito por McCartney y lanzado en 1966.

La Beatlemanía se vive en cada rincón de esta ciudad desde el club The Cavern, donde la popular banda fue descubierta por Brian Epstein, y el museo “The Beatles Story”, que alberga la primera guitarra de George Harrison, otra de Paul McCartney y el piano vertical de John Lennon.