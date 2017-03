Madison arma velada nostálgica colmada de romanticismo en el Lunario

México, 23 Mar (Notimex).- El dueto conformado por Daniel Dayz y Joe Demikeli, conocido como Madison, cumplió la noche de este miércoles su sueño de presentarse por vez primera en el Lunario del Auditorio Nacional, armando una nostálgica velada llena de romanticismo con canciones propias y “covers” de reconocidas figuras nacionales e internacionales.

Además, tuvo como invitados a sus amigos Alexander Acha, Mane de la Parra, Ana Torroja y el grupo Matisse.

“Este es un momento muy especial para nosotros, presentarnos en este sitio rodeados de grandes amigos y nuestras familias, era algo con lo que siempre habíamos soñado y esperamos pasar una noche inolvidable junto a ustedes”, dijo Daniel Dayz al dirigirse al público que abarrotó el Lunario para escuchar sus éxitos.

El “show” comenzó con el tema “Fuiste”, al que le siguieron “A lo lejos” y el primer “cover” en inglés “Thinking out loud”, éxito de Ed Sheeran.

Inmediatamente después de estas canciones, los jóvenes músicos presentaron al primer invitado de la noche, su amigo de la infancia Alexander Acha, quien emocionado de ver a sus “cuates” cumpliendo su sueño les dijo:

“Para mí sólo hay dos tipos de artistas, los primeros ponen la fama como el principal objetivo, los segundos ponen la música encima de la fama, y estos dos amigos han defendido su música por encima de todo y eso es lo que admiro mucho de ellos”.

Y luego de recibir una ovación por sus palabras, los tres amigos interpretaron el tema “Ahogado en tu tristeza”.

Después Madison interpretó un par de canciones más, para luego cantar tres “covers” en inglés de éxitos de David Bowie, Prince y George Michael.

Tocó el turno de presentar a otro amigo y éste fue Mane de la Parra, para interpretar el tema “Yo sólo quiero saber”, momento que la gente aprovechó para sacar el celular y captar este gran momento.

Daniel y Joe se pusieron bohemios y con sus guitarras deleitaron con varios éxitos románticos del pop de los 80 y 90, como “Llama por favor”, “Mi historia entre tus dedos”, “A medio vivir”, “Me cuesta tanto olvidarte”, “Déjame llorar” y “Te amo”.

Las luces del escenario se apagaron y en breves segundos se encendieron para descubrir que junto a Madison estaban los chicos de Matisse, lo que provocó tremenda ovación de los presentes.

Las dos agrupaciones entonaron juntas dos canciones, “Cuando te encuentre” y “Por qué lloras”, convirtiendo estos números de los más ovacionados de la noche.

Los “covers” en inglés siguieron de parte del dueto de pop, que no se podía ir sin rendirle tributo a The Beatles, con canciones como “Let it be”, “Hey Jude” y “All you need is love”.

Para finalizar, Madison interpretó el éxito de Mecano, “Un año más”, y sorpresivamente detrás del escenario apareció la española Ana Torroja, provocando el alarido y la emoción de los presentes que de inmediato se pusieron de pie, sacaron sus celulares y armando un coro monumental junto a los intérpretes terminaron la canción.

Así cerró con broche de oro la velada romántica encabezada por el dueto que toca corazones.