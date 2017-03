Música, cine y comedia tiene lista la 18 edición del Vive Latino

México, 18 Mar (Notimex).- Una amplia parrilla musical podrá disfrutar el público que asista a la 18 edición del Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino, que este fin de semana tendrá sus actividades en el Foro Sol con más de 80 grupos provenientes de diferentes países.

Para este sábado se espera la actuación de más de 39 bandas de rock, pop, ska, electrónica y regional mexicano, que tocarán ante miles de personas en cinco escenarios.

Las agrupaciones que encabezan el cartel para este primer día son Los Fabulosos Cadillacs, Bronco y Jarabe de Palo, este último en su regreso a la escena musical después de los problemas de salud de su vocalista Pau Donés.

Por su parte, la alineación regiomontana Kinky cerrará el Escenario VL con una fiesta que concluirá a la medianoche; en este mismo sitio se presentarán previamente G-Eazy, Jake Bugg, Carlos Sadness, Okills, Diamante Eléctrico y Costera.

Mientras que la solista Tessa Ia arrancará con el ambiente en la Carpa Doritos, en donde promoverá la música de su álbum debut “Correspondencia”, del que se desprenden los temas “Acicálame” y “Elefantes”.

En este mismo entarimado estarán después: JotDog, integrado por los músicos María Barracuda y Jorge “Chiquis” Amaro; Izal, Meme del Real, quien hará sonar su sencillo “Todo va a estar bien”; Little Jesus, The Pretty Reckless y Foxygen.

Otros de los más esperados son Los Caligaris, Inspector, Doctor Krápula, quienes tocarán en la plataforma principal el Indio durante todo el día, así como Estemen, The 5, 6, 7, 8´s y Prophets of Rage.

Asimismo, en el Indio Pilsner Plata, además de Bronco y Jarabe de Palo, también cantarán los Babasónicos, quienes traerán la música de su reciente álbum “Impuesto de fe”.

De igual manera en este punto de encuentro estarán Illya Kuryaki and the Valderramas, La Tremenda Korte, Thermo y Morenito de Fuego.

Finalmente, en el festival se colocó la Carpa Intolerante, en donde tocarán 11 grupos: Fanko, Beta, Candy, Shoot the Radio, El Zombie, Xixa, Novedades Carminha, Burning Caravan, Crew Peligrosos, Out of Control Army y El General Paz & La Triple Frontera.

Cabe destacar que además de la música habrá otros espacios para firmas de autógrafos, de cine, en la Carpa Ambulante y por segundo año consecutivo estará la Casa Comedy, en donde actuarán los standuperos: Bobby Comedia, Carlos Ballarta, Alex Fernández, Manu NNA y Fran Hevia.