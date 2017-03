Festival Vive Latino agasajará a melómanos el fin de semana

México, 16 Mar (Notimex).- El Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino será una de las opciones de diversión en la Ciudad de México en este segundo fin de semana largo del año.

Natalia Lafourcade cerrará su serie de conciertos en el Teatro Metropólitan, con el que da por terminado el ciclo promocional del álbum discográfico “Hasta la raíz”.

“El Gusto es Nuestro” es el espectáculo con el que Ana Belén, Víctor Manuel, Miguel Ríos y Joan Manuel Serrat regresaron a México para presentar este show que hace 20 años fue la sensación en España y en otros países.

Emmanuel y Mijares regresan al Auditorio Nacional con su gira “Two’r Amigos 2”, la cual parece no tener fin y es que estos intérpretes que causaron sensación en la década de los 80 y 90 están a punto de cumplir 40 funciones tan solo en “El Coloso de Reforma”.

Para quienes gustan de la música para bailar este fin de semana estará engalanado con Los Ángeles Azules que ofrecerán en el Auditorio Nacional su show “Cumbia sinfónica”; en tanto, el salsero Rey Ruiz se presentará en el Centro de Convenciones Tlatelolco.

En el cine se estrenará la cinta “La Bella y la Bestia”, la cual cuenta con las actuaciones de Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans, Emma Thompson, entre otros.

En la música…

Jueves 16:

La cantautora Natalia Lafourcade regresa al Teatro Metropólitan este jueves 16 y viernes 17 de marzo.

Lafourcade se encuentra viviendo uno de sus mejores momentos, gracias a su más reciente producción de estudio “Hasta la raíz”, un disco de alta calidad.

Con estas presentaciones pondrá fin a la promoción del disco “Hasta la raíz”, para dar paso a nuevos proyectos musicales.

El grupo Okey se presentará en el Voilá Acoustique Antara en el marco del “Sugar Tour”, con un show renovado para revivir los temas emblemáticos en español e inglés de la época.

Miguel Mateos, Enanitos Verdes, Timbiriche; así como bandas como The Depeche Mode y Toto son algunas de las figuras musicales que serán evocadas por esta agrupación que logró un éxito importante en la recta final de la década de los 80 con el sencillo “Aventura”.

Viernes 17:

Para quienes gusten del género de la salsa, en el Centro de Convenciones Tlatelolco se presentará Rey Ruiz, en una única presentación en la Ciudad de México.

El cartel está conformado por la Orquesta La Típica, La Orquesta de Moda La Controversia, y la orquesta La Revelación.

Este 17 y 18 llega a México The Social Festival, uno de los festivales de música electrónica más importantes de Europa. Se presentará en la zona Open Air de la Arena Ciudad de México, con una gran producción que incluye dos escenarios, una cubierta sobre piso que cubrirá el área principal y una capacidad de 13 mil personas por día.

Después de cuatro años de éxito, el festival finalmente aterriza en Latinoamérica presentando los más grandes DJ’s de house y techno del planeta.

México podrá ser parte de la propuesta eco- favorable de The Social Festival y disfrutar no solo de buena música, sino también de un mercado al aire libre con productos sostenibles traídos por proveedores locales, atracciones temáticas y un museo ecológico interactivo.

Lo que diferencia a The Social Festival de otros eventos es el mensaje de concientización ecológica y su mezcla de talento social responsable.

The Social presenta el sonido familiar de Ibiza gracias al fichaje de algunos de los DJs más respetados del mundo. Artistas de la talla de Carl Cox, Sasha, John Digweed, Carl Craig, Loco Dice, Solomun, Gorgon City, Seth Troxler, Craig Richards, Marco Carola y Dubfire, entre otros.

En la Arena Ciudad de México, este 17 y sábado 18 se llevará a cabo KCON 2017; porque la cultura coreana siempre lha llamado la atención al otro lado del planeta, tal y como la cultura mexicana a Europa y Asia. Y, si algo hace que la cultura traspase fronteras, es la música.

Los jóvenes mexicanos tendrán la oportunidad de tener a los máximos exponentes del KPOP en directo. Y, entre esas bandas, no hay una más popular y cotizada como BTS (acrónimo de Bangtan Sonyeondan, que significa Chicos a prueba de balas).

KCON es el único lugar donde cada detalle del Hallyu, que abarca la música pop, TV dramas, películas, moda, gastronomía y belleza, puede ser experimentado y celebrado.

En 2012, KCON comenzó en Los Ángeles como un evento de un solo día. Después de cuatro años de crecimiento exponencial, KCON se ha convertido en un evento global, expandiéndose no sólo de Los Ángeles a Nueva York, sino que también ha llegado a destinos como Japón, Abu Dhabi y París.

KCON 2016 atrajo a más de 180 mil asistentes en todo el mundo. En 2017, KCON continuará su expansión global, además por primera vez se realizará en la Ciudad de México, los días 17 y 18 de marzo.

El viernes 17 de marzo se presentará: BTS, ERIC NAM, EXID, NCT 127.



El sábado 18: Astro, Infinite H, Monsta X, y Red Velvet.

Este mismo viernes 17 de marzo, en el Foro del Tejedor la cantante Cecilia Toussaint celebrará 40 años de carrera ininterrumpida y lo hará con un espectáculo en el que incluirá los temas más exitosos de su trayectoria, entre ellos, los que forman parte de su álbum ”Arpía”.

Sábado 18:

Hoy y mañana se llevará a cabo el 18 Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino en el Foro Sol de la Ciudad de México.

Es uno de los festivales más importantes en Latinoamérica en donde convergen el rock en español y sus distintas vertientes.

Este 2017, El Festival Vive Latino cumple su mayoría de edad, 18 años, y donde más de millares y millares de adeptos a las notas sonoras del rock and roll han hecho de este gigantesco festival uno de sus eventos favoritos y clásicos de cada año.

El sábado se presentarán Babasónicos, Beta, Bronco, Burning caravan, Caligaris, Candy, Carlos Sadness, Costera, Crew Peligrosos, Diamante Eléctrico, Doctor Krápula, El General Paz & La Triple Frontera, El Zombie, Esteman, Fanko, Foxygen, G-Eazy, Illya Kuryaki and The Valderramas.

Inspector, Izal, Jake Bugg, Jarabe de Palo, Jotdog, Kinky, La Tremenda Korte, Little Jesus, Los Fabulosos Cadillacs, Meme, Morenito de Fuego, Novedades Carminha, Okills, Out of Control Army, Prophets of Rage, Shoot the Radio, Tessa Ia, The 5, 6, 7, 8’s, The Pretty Reckless, Thermo, Xixa.

El domingo tocarán Ágora, Akasha, Antidoping, Árbol de ojos, Attaque 77, Brujería, Celtas cortos, Chingadazo de kung fu, Dolores de huevos, Dread mar-i, Driven, El Cuarteto de nos, Enanitos verdes, Faauna, Hombres G, Javier Corcobado, Jazmín Solar, Juana la rodillona, Julieta Venegas, Justice, La barranca, La Pegatina.

Así como La Sonora Santanera, Liran’ Roll, LNG/SHT, Los desenchufados, Los Rayobacks, Los veltons, Marky Ramone, Mexican Dubwiser, Mexican Juligans, Mon Laferte, Monocordio, Moonspell, Neón, Orkesta Mendoza, Orquesta 24 cuadros, Rancid, Seis pistos, The Cavernarios, we are the grand, Zoé.

Luego de sus conciertos de 2016, Los Ángeles Azules volverán a sonar en el Auditorio Nacional, a través de espectáculo “Cumbia sinfónica” en el que estarán acompañados por artistas invitados para interpretar los temas de su más reciente disco “De plaza en plaza”.

En este material, los “creadores de la cumbia sinfónica” cantan al lado de artistas como Miguel Bosé, Ana Torroja, Ha*Ash y Natalia Lafourcade.

Sábado 18:

Con el espectáculo “Entre canciones nuevas”, el grupo pop romántico Marconi, debutará en el Lunario del Auditorio Nacional en donde presentará su nueva placa discográfica, la tercera en su carrera.

El grupo formado por Diego Domingo, Sergio Muñiz y Matías Buitrón, tendrán cantantes invitados. Entre los temas con los que han tenido éxito se encuentra “La misma Luna”, “Estoy enamorado”, “Aquí estoy”, “Bésame”, “Olvidarte se me olvida” y “Me puedes pedir lo que sea”, al lado de la actriz y cantante Eiza González.

En el Teatro Metropólitan, Rodrigo Teaser, uno de los principales imitadores de Michael Jackson ofrecerá el espectáculo “Tributo al Rey del Pop”, en el que intervienen 25 personas entre músicos y bailarines.

Además ofrece cambios de vestuario y dicho espectáculo está avalado por quien fuera el coreógrafo de Jackson, Lavelle Smith.

Domingo 19 marzo:

Tendrá lugar el evento Rock’ N’ Roll Mexico City, que tiene como invitados de lujo a La Maldita Vecindad y a Botellita de Jerez, quienes tocarán para todos aquellos que crucen la meta que estará instalada en el Hipódromo de las Américas.

El evento La Ciudad de México rockea de noche ofrece la mejor fiesta y concierto en la meta. Se podrá correr Medio Maratón u 11 kilómetros.

La ruta del Medio Maratón Rock´n´Roll Ciudad de México, invita a recorrer la avenida Paseo de La Reforma, el Parque de Chapultepec para disfrutar la vista panorámica y la sluces de la Ciudad de México desde el segundo piso del Periférico.

Para motivar a los corredores, a lo largo de la ruta, tocarán bandas como Radio Kaos, Fenómeno Fuzz, Dirty Woman, Los Frankys, DJ Warpig, Black Overdrive, Señor Atómico, Dog, Los D.O.D., Vivo Tropical, Los Cerdos, Los Malditos Hippies, Macro, The 4 Horsemen, entre otras.

Martes 21:

Ana Belén, Víctor Manuel, Joan Manuel Serrat y Miguel Ríos, destacadas figuras de música hispana, continúan con la celebración por los 20 años de “El gusto es nuestro”, en su momento, la gira más exitosa en España y una de las más memorables que han recorrido el mundo.

Esta nueva gira inició en España en 2016. Al Auditorio Nacional llegan con cinco fechas y con esta cierran las presentaciones en este recinto mexicano.

En el Pepsi Center WTC Ciudad de México estará el trío irlandés Two Door Cinema Club para presentar ante el público mexicano su reciente placa discográfica “Gameshow”

Tras haber girado alrededor del mundo durante 6 años, y tras el lanzamiento de su segunda producción “Bacon”, la banda tuvo que tomar un receso debido a la entrada de Alex al hospital por problemas gástricos provocados por los altos niveles de estrés a los que estuvo sometido. Renovados tras ese breve receso regresaron al estudio.

Miércoles 22:

Emmanuel y Mijares continúan con el éxito de su “TWO’R Amigos 2”, por lo que anunciaron una nueva fecha en el Auditorio Nacional, con la que se acercan a las 40 funciones realizadas en este foro.

El dúo mexicano Madison, llegará al Lunario del Auditorio Nacional con su pop-rock orgánico que nace con la unión de dos mentes creativas: Daniel Dayz y Joe Demikeli.

Los primeros trabajos en conjunto de estos compositores y productores fueron versiones acústicas de éxitos ya conocidos de pop en español e inglés, luego lanzaron sus primeros temas originales como “Ahogado en tu tristeza”, “Yo sólo quiero saber” y “No me olvides por favor”.

En su primera presentación en la Ciudad de México, el dueto ofrecerá un show que contiene los temas más icónicos de su nuevo álbum titulado “Madison”, que fue grabado en los East-West Studios de Los Ángeles, California.

En el Voila Acoustique, el grupo de origen multicultural, Jenny and the Mexicats presentarán su nueva producción discográfica titulada “Mar Abierto”.

Sus integrantes, la británica Jenny Ball, el español David González Bernardos y los mexicanos Pantera e Icho sorprenderán con los temas de su actual producción discográfica llena de ritmo y sabor.

En el cine…

Viernes 17:

Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans, Emma Thompson, entre otros, después de una larga espera al fin estarán en las pantallas cinematográficas con el clásico de Disney “La Bella y la Bestia”, dirigida por Bill Condon

La cinta estadunidense en el género de fantasía es una adaptación en imagen real de la historia de “La bella y la bestia”, en la que Emma Watson dará vida a “Bella”, una joven hermosa que es aprisionada por una “Bestia” (Dan Stevens) en su castillo.

Otro estreno es “Búmeran”, una cinta de Francia en el género de drama, dirigida por François Favrat, en la que se narra la historia de “Antoine”, un hombre de 40 años de edad que está a punto de hundirse por el camino de la perdición.

Está obsesionado por la muerte de su madre, quien falleció 30 años atrás. “Antoine” fue abandonado por su pareja y ha arruinado su relación con su hermana “Mélanie”.

Sus hijos desconocen cómo actuar y pareciera que toda su familia está en contra de este hombre que tiene que enfrentarse al pasado y a su padre, una persona autoritaria que prohíbe a todo el mundo recordar la muerte de su mujer.

En el género de drama también será una opción “Hambre de poder” que cuenta la historia del ambicioso vendedor de Illinois, “Ray Kroc”, quien se reunió con los hermanos “Mac” y “Dick McDonald”.

Con una sutil maniobra tomó el control de la compañía, hasta convertirla en uno de los imperios de comida rápida más grandes del mundo.

La cinta es protagonizada por Michael Keaton, Nick Offerman, John Carroll Lynch, y Linda Cardellini; todos dirigidos por John Lee Hancock.

“Trainspotting 2: La Vida en el Abismo”, dirigida por Danny Boyle, cuenta con las actuaciones de Ewan McGregor, Robert Carlyle, Jonny Lee Miller y Ewen Bremner, dirigida por Danny Boyle.

Veinte años después, continúan las peripecias del grupo de individuos que habitan los suburbios de Edimburgo encabezados por “Mark Renton”, que entre sus prioridades resalta drogarse y conseguir dinero sucio.

Tras un problema en sus negocios y después del divorcio de su mujer, “Sick Boy” descubre una oportunidad que puede cambiarle la vida. En Edimburgo surge un lucrativo negocio basado en videos porno grabados en las trastiendas de los pubs, con los clientes del local como actores principales.

Tras conocer esto, “Boy” intentará hacer una película porno de categoría capaz de venderse internacionalmente.

Sábado 18:

Para quienes gusten de la ópera estará en cartelera la cinta de Rupert Goold, “Ricardo III”, con David Annen, Joseph Arkley, Tom Canton, Daniel Cerquiera, Simon Coates, Susan Engel

El Teatro Almeida hace su debut con proyección en cines de una nueva adaptación explosiva de “Ricardo III”, dirigida por el director artístico del Almeida Rupert Goold con Ralph Fiennes como el más notorio villano de Shakespeare y Vanessa Redgrave como la reina Margarita.

En el teatro…

Lunes 20:

Este día se conmemora el Día Internacional de la Felicidad y la producción de la puesta en escena “El Rey León” ha preparado, entre otros eventos, una función especial para celebrarlo.