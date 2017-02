Gloria y Emilio Estefan inician gira en EUA con musical sobre su vida

Miami, 7 Feb (Notimex).- La estrella del pop Gloria Estefan y su esposo el productor Emilio lanzaron aquí una gira nacional del musical de Broadway “On your feet”, basado en sus vidas y que iniciará en Miami, la ciudad de donde ambos forjaron su historia.

“Me alegro de que empiece aquí porque es donde todo inició para nosotros. Miami nos permitió crecer y evolucionar con el tipo de música que hicimos”, señaló Gloria Estefan a la prensa durante una presentación especial para el anuncio en el teatro Adrienne Arsht Center.

El musical estará en escena del 5 al 15 de octubre próximos como parte de la serie “Broadway en Miami”, y continuará por Orlando, Houston, Dallas, Baltimore y San Diego, hasta llegar a 31 ciudades que serán anunciadas próximamente, indicaron los productores.

El productor Emilio Estefan ganador de 19 premios Grammy dijo que el público se va a identificar con la historia, pues como ellos “mucha gente llega a una nuevo país con diferentes sonidos y diferente cultura y tiene que luchar para sobrevivir”.

El musical cuenta la historia y los trabajos que pasaron los Estefan tras su llegada a Miami procedentes de Cuba antes de llegar a formar el grupo Miami Sound Machine con temas como “Conga”.

Esas canciones que forjaron los Estefan como “Rythm is gonna get you”, “Get on your feet”, “Don’t want to lose you”, “1-2-3”, “Mi tierra”, y “Reach” son interpretados en el musical que originalmente se estrenó el 2015 en Broadway.

El espectáculo es producido por el ganador de dos premios Tony, Jerry Mitchell, por el coreógrafo Sergio Trujillo (Jersey Boy’s) con un libreto original de Alexander Dinelaris (Birdman).

Este otoño también marcará el estreno internacional de ”On your feet!”, con una producción de la apertura musical en Beatrix Theater en Utrecht, Holanda el 18 de octubre.