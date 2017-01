Christian Gohmer estará al frente de Solistas Ensamble del INBA

México, 24 Ene (Notimex).- Crear un nuevo repertorio artístico, integrar dos elencos, realizar audiciones internas e integrar nuevos espacios para sus presentaciones, fueron los compromisos de Christian Gohmer al tomar posesión como nuevo director titular de Solistas Ensamble del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA).

En el acto, Gohmer resaltó que para su programa anual 2017 fueron seleccionadas óperas de cámara, cantatas escénicas y oratorios, que buscan consolidar al grupo.

“He buscado piezas del siglo XX que permitirán renovar su repertorio. La idea es darle a la agrupación una nueva visión desde adentro y hacia afuera con el público, y que se note que podemos hacer cosas novedosas que le interesen más a la gente, sin dejar de lado el repertorio clásico”, añadió.

El licenciado en Canto por la Escuela Superior de Música del INBA, informó que se integra el estreno de “Die Mutter”, acción lírica de Bertolt Brecht con música de Hanns Eisler; “An opera of Daniel”, de Edward Lambert, poema escénico que utiliza un pequeño ensamble instrumental, cantantes y coro, y el madrigal escénico “The Unicorn, The Gorgon, and The Manticore”, de Gian Carlo Menotti.

“Son piezas profundas, que tienen mucha importancia literaria y musical. He tratado de que el programa sea balanceado con obras de temas literarios, filosóficos o históricos. Seguiremos también haciendo zarzuela y revista, y habrá un programa en septiembre que dedicaremos a Chava Flores, pero creo que también hay que ocupar el lugar de la ópera moderna”, comentó.

Fundador del grupo Tempus Fugit y del ensamble vocal instrumental Mester de Juglaría, Gohmer explicó además que gracias a la dimensión del grupo se conformarán dos elencos, para dar mayor participación a los integrantes.

“Habrá obras que permitirán esto y otras en las cuales no se podrá por las particularidades de la voz de los cantantes y por los foros en donde nos presentaremos”, detalló.

Por lo que se refiere a las audiciones, dijo que se llevarán a cabo para cada programa, y que a los interesados se les darán las especificaciones requeridas para las obras.

El músico, que cuenta con estudios de dirección bajo la tutela de Enrique Diemecke, Digna Guerra y Alain Pâris, añadió que durante el año Solistas Ensamble se presentará en foros como el Centro Nacional de las Artes y la Universidad Nacional Autónoma de México.

“Es un grupo con muchas posibilidades de llenar un espacio en la ciudad, con ópera de cámara, oratorio y ópera barroca.

“Estar al frente de Solistas Ensamble es un gran honor para mí y una gran responsabilidad. Es una agrupación de gran tradición y trayectoria”, aseveró quien ha formado parte de la programación del Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez, el Encuentro Nacional de Jóvenes Creadores y el Festival Internacional Chihuahua, entre otros.

José Julio Díaz Infante, coordinador nacional de Música y Ópera del INBA, confió en que Gohmer dirija a Solistas Ensamble para consolidarlo bajo su vocación real: un ensamble vocal escénico.

Acotó que aunque seguirán trabajando con directores huéspedes, “funcionaremos con el esquema de director titular, algo que será muy beneficioso. Lo importante es el resultado artístico”, concluyó Díaz.