Jennifer Hollyday cancela presentación en bienvenida a Donald Trump

Los Ángeles, 14 Ene (Notimex).- La cantante y actriz Jennifer Holliday, ganadora de un Premio Tony por su interpretación en “Dreamgirls”, canceló su participación en los actos de celebración de bienvenida de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.

El viernes se anunció que Holliday formaba parte del elenco, junto a Toby Keith y 3 Doors Down, en el evento “Make America Great Again! Welcome Celebration”, que se llevará a cabo en el Lincoln Memorial el próximo jueves.

Ante esto, sus fans, decepcionados, comenzaron a criticarla, motivo por el cual decidió escucharlos y este día expresó que cancelaría dicha presentación, además de ofrecer disculpas a todos sus seguidores de la comunidad lésbico gay.

“Sinceramente pido disculpas por mi falta de juicio, por ser ignorante sobre los temas que afectan a cada estadounidense en este momento crucial de la historia y por causar tal consternación y angustia a mis fans”, expresó la cantante a través de una carta, de acuerdo con el portal TMZ.

Donald Trump tomará posesión como presidente de Estados Unidos el próximo 20 de enero, evento al que declinaron participar artistas de la talla de Elton John, Andrea Bocelli, Vince Neil y Moby.

De acuerdo con medios estadunidenses, The Piano Guys y Lee Greenwood and RaviDrums, así como el actor Jon Voight, Jackie Evancho, las Rocckettes y el Coro del Tabernáculo Mormón, serán las estrellas que amenicen la celebración de bienvenida.