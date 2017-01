Dueto The Chainsmokers lanza lyric video de “Paris”, grabado en Tulum

México, 14 Ene (Notimex).- El dueto estadunidense The Chainsmokers (Alex Pall y Drew Taggart) lanzó su nuevo tema “Paris”, con un lyric video grabado en las playas de Tulum, dirigido por Rory Kramer y protagonizado por la modelo Alexis Ren.

Durante su concierto del pasado 30 de diciembre en Los Ángeles Convention Center, el dúo dio un adelanto de la canción que esperan sea un éxito al igual que su anterior sencillo “Closer”, que se mantuvo en el número 1 del Top 10 de Billboard Hot 100.

Durante el 2016, The Chainsmokers obtuvo tres nominaciones a los Grammy en las categorías Mejor Nuevo Artista, Mejor Dúo de Pop Performance por “Closer” con la cantante Halsey, y Mejor Producción de Dance por “Don’t Let Me Down” con Daya, se informó en un comunicado.

Actualmente Pall y Taggart continúan presentándose con su gira por Estados Unidos, para posteriormente ofrecer conciertos en Europa.