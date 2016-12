Grupo Cañaveral llena de ritmo y sabor la Mega Feria Imperial

Acapulco, 29 Dic (Notimex).- El Grupo Cañaveral provocó el éxtasis de sus miles de seguidores que se dieron cita en este puerto, donde gozaron del concierto que ofreció la noche de este miércoles en la Mega Feria Imperial Acapulco 2016.

Todo el mundo movió sus caderas al ritmo de esta agrupación que rindió homenaje a grandes figuras de la música como Chico Che, Joan Sebastian, Juan Gabriel y Diego Verdaguer, entre otros.

Con un fuerte grito de “¡Acapulco!” apareció el cantante Emir Pabón en el escenario del Teatro María Bonita, donde se congregaron algunos de los nueve mil asistentes a la feria, cifra de acuerdo con los organizadores.

Desde el primer minuto del espectáculo, el público comenzó a bailar y tomó de la mano a su pareja para disfrutar de una velada llena de ritmo y sabor.

Tacón, punta, derecha, izquierda, vuelta… fue así como los fanáticos se divirtieron mientras transcurrían canciones como “Regresa mi vida”, “La ladrona”, “Traición y olvido” y “No te voy a perdonar”, por mencionar algunas.

El ambiente festivo perduró durante la veintena de piezas que hicieron vibrar los oídos de los presentes, algunos de ellos escucharon el “show” desde la rueda de la fortuna o mientras se formaban para algún juego mecánico.

Luego de temas como “Tiene espinas el rosal”, “Para toda la vida”, “Noa Noa”, “Hasta el cielo lloró” y “Echarme al olvido”, el vocalista destacó la entrega total de su padre Humberto Pabón, a pesar de que no estaba totalmente bien de salud.

“Él está 99 por ciento enfermo, pero se encuentra aquí con toda la actitud para todos ustedes”, destacó el ex Big Brother.

Enseguida, con la pieza “Flor de mayo” los anfitriones regalaron un momento especial con el sonido de una cumbia folclórica colombiana.

“Que no quede huella”, “Secreto de amor” y una vez más el hit “No te voy a perdonar” se incluyeron en esta presentación en la que la trompeta de Jenny and the Mexicats apareció en pantallas.

“Muchas gracias mi gente, bendiciones, nos vemos el próximo año, de aquí nos vamos al aeropuerto, pero ustedes se quedan a gozar, valió la pena estar con ustedes, me quedo feliz de esto”.

Cabe mencionar que en este mismo recinto se presentarán en los próximos días el dúo electrónico Showtek, Gloria Trevi, Café Tacvba, Gente de Zona, Río Roma, Banda Carnaval, Enjambre, Comisario Pantera, DLD, Ha*Ash, Banda Tierra Sagrada y Los Buitres de Culiacán.